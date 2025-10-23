Războiul cognitiv, cea mai mare parte din războiul hibrid din regiune. Ce înseamnă asta?

Potrivit acesteia, războiul cognitiv este cel mai provocator pe care îl înfruntă cetăţenii ţărilor din regiune. Aceasta a dat exemplu Republica Moldova, unde 70% dintre respondenţii unui sondaj au afirmat că suferă de anxietate, însă a explicat şi ce trebuie să facem pentru a trece peste aceste momente.

"Suntem în război? Un coleg drag a răspuns afirmativ, dar a spus că suntem în războaie multiple. Suntem în război în societăţile noastre, între noi, şi în război cu agresori şi inamici din extern. Şi suntem şi în război cu noi înşine. Gândirea noastră a devenit foarte vulnerabilă. Dacă ne uităm la războiul hibrid din regiunea noastră, este clar că războiul cognitiv este cel mai provocator pe care îl înfruntăm.

În prietenii noştri dragi din Republica Moldova am regăsit asta. 70% din populaţia Republicii Moldova se confruntă cu anxietate, conform datelor recente. E o vulnerabilitate foarte mare, o problemă mai mare decât orice provocare militară.

În vremuri triste, avem însă marea şansă să arătăm din ce suntem făcuţi. Şi am tot arătat. Mai ales în partea asta de lume, în regiunea Mării Negre. Toată lumea din jurul nostru se confruntă cu ameninţări uriaşe, Ucraina, Moldova, zona Caucazului. Şi am trecut de la micile griji, spre exemplu cum putem îmbunătăţi serviciile digitale, lucru pe care trebuie să îl facem, şi am ajuns la gândire strategică. Ne mutăm acum spre o conversaţie despre strategie, supravieţuire, rezilienţă.

Eu cred cu tărie că oamenii evoluează. Şi acum trebuie să lucrăm la modul de gândire. Modul de gândire pe care îl avem azi va fi modelat şi de acţiunile pe care le întreprindem. Dacă ne uităm la ultimii 3 ani, Institutul Aspen şi-a crescut influenţa şi prezenţa în Republica Moldova, oglindind astfel relaţia excelentă dintre Moldova şi România.

German Marshall Fund a trecut la un program mai extins. Nu ne uităm doar la regiunea Mării Negre, ci la toată zona periferică a Europei.

Aşadar, cu provocări în creştere, începem să gândim strategic, pentru că asta trebuie să facem", a declarat Clara Volintiru, director regional al German Marshall Fund of the United States, la Aspen GMF Bucharest Forum, ediţia a XIV-a.