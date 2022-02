Răsturnare de situație în cazul morții Mariei Macsim Nicoară. Ancheta a scos la iveală un sfârșit terifiant. Soțul ei spunea că a căzut pe scări, dar dovezile îl contrazic

Soțul artistei Maria Macsim Nicoară a fost acuzat în acest dosar, dar nu de moartea mezzosopranei, ci de lăsarea fără ajutor a unei persoane aflate în dificultate.

În luna mai a anului 2020, Maria Macsim Nicoară a suferit multiple leziuni cerebrale, toracice şi vertebrale. Soțul ei a spus că a căzut pe scări, ca urmare a consumului de alcool. El a sunat la 112 la multe ore după ceea ce se anunța a fi un accident. Mai întâi, și-a sunat mama.

Pianistul Codrin Nicoară, acuzat de lăsarea fără ajutor a unei persoane aflate în dificultate, riscă închisoarea până la un an sau amendă. Dacă ar fi acuzat de omor, pedeapsa prevede între 10 și 20, chiar 25 de ani de închisoare.

După ce anchetatorii au clasat dosarul morții acesteia, susținând că decesul ar fi survenit în urma unui banal accident casnic, familia Maria Macsim Nicoară a început o anchetă pe cont propriu, asta după ce nicio clipă nu au crezut varianta pianistului. Încă de la început familia mezzosopranei a susținut că aceasta a fost ucisă chiar de soț, care, se pare că avea probleme cu alcoolul. Totul ar fi degenerat după ce acesta și-ar fi găsit o amantă și chiar ar fi amenințat-o pe artistă că, dacă reacționează față de relația sa extraconjugală, îi va ”zdrobi creierii”.

”Au existat mai multe episoade de agresiune foarte violentă în acea noapte!”

”Nu putea ajunge într-o asemenea stare printr-o simplă cădere pe scări.” spunea Elena Hereș, sora mezzosopranei. ”O confirmare în plus despre violența la care a fost supusă mi-a venit când am adus-o acasă la noi și am văzut urmările așa-numitului `accident casnic`, infirmitățile pe care le avea (pareză, afazie, afagie etc.), dar și teroarea din privirea ei, însoțită de un tremur aproape permanent” sublinia ea. În 8 decembrie 2020, Maria Macsim Nicoară fusese externată la cererea familiei, asta după 7 luni de stat în spital. În 23 decembrie, a murit. Aceasta a dezvăluit că, din cauza lipsei de implicare a anchetatorilor, care au clasat dosarul din lipsă de probe, asta deși probele biologice nici măcar nu ar fi ajuns la laborator, familia a apelat la ”experți în criminalistică, medicină, fizică, biomecanică, chiar și din afara țării”, care au concluzionat că sora ei a murit din cauza violențelor repetate. Ei n-au confirmat accidentul casnic. ”Gravitatea, amplasarea și urmările fracturilor demonstrează clar că au existat mai multe episoade de agresiune foarte violentă în acea noapte!” mai spunea sora artistei.

Echipa care studiază în particular cazul mezzosopranei este formată din av. dr. Artin Sarchizian – master în științe penale, director executiv al Societății Române pentru Drepturile Omului, doctor Marius Chipurici – expert judiciar, lector universitar la catedra de Medicină legală și bioetică a Universității de Medicină și Farmacie din Oradea, master în Biofizică, master în Științe penale și criminalistică, expertul FBI Nick Barreiro – chief forensic analyst, Principle Frensics și Mihaela Brooks – analist de investigații criminale în Toronto, certificare în Medicină și Drept, geographic profile, scrie bzi.ro.

I-a spus că-i va ”zdrobi creierii”

Mihaela Brooks, analist de investigații criminale, subliniază că acest caz trebuie deschis și schimbată încadrarea ”la caz de violență domestică”, subliniind: ”concluziile dosarului sunt concluziile date de soțul victimei.” ”Mai mult, chiar el însuși recunoaște că a băut în acea zi 3-4 beri de 500 ml, în condițiile în care mama sa spune că băiatul ei nu consumă alcool, având o boală care nu-i permite acest lucru (dar are grijă soacra să spună că nora bea). Și acea boală, spun cercetătorii, îl face violent din cauza creșterii bilirubinei. În declarația ei, sora artistei a spus că ea i s-a plâns adeseori că a avut multe greutăți în familie din cauza consumului de alcool al soțului. Mai mult, odată cu apariția amantei în viața lui, a devenit și mai violent, amenințând-o că-i `va zdrobi creierii` dacă se ia de ea” subliniază Mihaela Brooks, analist de investigații criminale.

”A fost altceva mult mai grav”

Se pare că soțul mezzosopranei a susținut că a ajutat-o pe artistă să meargă până la pat după căderea pe scări. Conform descoperirilor ulterioare, fractura de aripă iliacă (bazin) și cea de la cervicală (odontoidă) nu i-ar fi permis Mariei Macsim Nicoară să meargă, astfel că soțul nu avea cum să o ajute să se deplaseze. În plus, leziunile craniene ar fi dus destul de repede la comă și nu mai putea cu siguranță să vorbească până spre dimineață.

”Prin mai multe simulări și experimente judiciare, pe baza logicii și legilor fizicii și bio-mecanicii, se poate constata că este exclusă o cădere pe scări, în urma căreia să se fi produs urmele de pe pereți și să ajungă pe covorul de la 70 cm distanță de scări. Deci, a fost altceva mult mai grav. Mai mult, prin fotografiile cu rezoluție îmbunătățită realizate de expertul FBI în laboratorul criminalistic din SUA, se vede și o urmă de papuc imprimată pe jugulară, ceea ce ridică alte semne de întrebare la care trebuie găsite răspunsuri prin continuarea anchetării acestui caz foarte complex”, a conchis Mihaela Brooks.

