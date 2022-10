Răsturnare de situație cu plagiatul după ce Florin Roman a demisionat din funcția de ministru: Dreptatea se face acolo unde spune legea, nu prin jocuri politice de culise

La finalul anului 2021, acuzat de plagiat, ministrul Digitalizării, Florin Roman, a demisionat din Guvern. Acum, după aproape un an de la eveniment, Florin Roman a spus că universitatea i-a comunicat oficial că nu există probe privind un eventual plagiat.

„Am demisionat din funcția de ministru urmare a acuzațiilor politice de plagiat, a unui întreg șir de minciuni și mizerii care mi s-au pus in spate. La mai bine de 10 luni de la acele acuzații, universitatea imi comunica oficial ca nu exista probe privind un eventual plagiat. Așadar, singura instituție care conform legii trebuia sa se pronunțe, infirma acuzatiile de plagiat, in urma solicitării scrise. Fac aceste precizări întrucât este important sa învățam cu toții, ca dreptatea se face acolo unde spune legea, nu prin jocuri politice de culise. Aviz amatorilor!”, a transmis Florin Roman, deputat PNL.

Amintim că, la finalul anului 2021, când a decis să demisioneze din Guvern, Florin Roman spunea:

„Am înaintat demisia din funcția de ministru, mulțumind premierului și echipei guvernamentale. Când albul devine negru, când orice vorba îți este răstălmăcită, când îți asumi erori materiale, dar se ajunge la linșaj din prima zi de mandat, este prea mult. Nu vreau ca acest scandal sa afecteze activitatea Executivului. Cu cel care a coordonat tema și atacul, dl Dacian Cioloș ne vedem in instanța. Mi-a lipit eticheta de plagiator fără ca o instanța sau comisie sa dea un verdict. In rest, celor care au pus ochii pe cele 2 miliarde de euro pentru “conectarea” in regim de monopol la digitalizare, va spun un singur lucru: Ați învins! Nu ați reușit sa ma acuzați de fapte penale, dar ați dus la demisia unui ministru pe neglijente din CV. Plec din funcția de ministru cu fruntea sus! Așa sa îmi ajute Dumnezeu!”

„Plagiat înseamnă sa îți asumi parțial sau integral o lucrare științifică, ceea ce nu am făcut niciodată. Drept urmare, acuzația de plagiat la adresa mea e nefondată. Într-o lucrare de disertație de acum 10 ani, am inclus o parte din suportul de curs, pus la dispoziția studenților. La finalul disertației, am inclus bibliografia folosită. Consider însă că orice aș spune pe acest subiect, inclusiv faptul ca profesorul Paraschiv confirmă că fost o lucrare bună, nu are nicio relevanță pentru cei care și-au propus să îmi găsească nod în papură/ să susțină o campanie de denigrare a mea/ sa dovedească fapte de care nu mă fac vinovat. Aceasta e ultima mea intervenție pe acest subiect. Am lucruri mult mai importante de făcut decât sa răspuns la acuzații nefondate”, mai scria Florin Roman, pe Facebook, la acel moment.

VEZI ȘI: Ciolacu: A fost un asediu împotriva ministrului Sorin Cîmpeanu! Demisia lui, o greșeală

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a spus că Sorin Cîmpeanu a greșit atunci când a demisionat din funcția de ministru al Educației.

„Domnul Cîmpeanu a greșit când a demisionat. Trebuia să-și ducă mandatul până la capăt”, a spus Marcel Ciolacu la DCNews.

„A fost un asediu și asupra ministrului Sorin Cîmpeanu, pentru că și-a asumat un mare proiect. Când ți-ai luat un angajament la o lege importantă, cert este că învățământul românesc nu mai poate să continue cum a continuat până acum. Nu avem nicio universitate în Top 500. Ceva nu funcționează. Nu se ridică la așteptările și provocările viitoare. Până la urmă, a fost o demisie de onoare, dar cred că a fost o greșeală”, a spus Marcel Ciolacu.

