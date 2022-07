Raportul anual al Departamentului de Stat al SUA despre România. Țara noastră, scoasă de pe lista neagră. Ministrul Bode: Am avut sprijinul premierului Ciucă

Lucian Bode, ministrul de Interne, a transmis un mesaj după ce a consultat raportul anual privind traficul de persoane al Departamentului de Stat al SUA.

„Mă bucur să constat că România a fost scoasă de pe lista de supraveghere. Raportul Departamentului de Stat conturează o imagine favorabilă a activităților anti-trafic și evidențiază progresele pe care România le-a făcut în ultimul an. Sistemul anti-trafic de persoane din România este unul funcțional, capabil să ofere un răspuns adecvat acestui tip de criminalitate. Nu am vrut să cred nicio clipă în scenariul în care România ar fi fost retrogradată, deoarece avem structuri, legislație, strategii, planuri de acțiune și linii de finanțare dedicate pe care am început deja să le utilizăm mai eficient și mai aplicat în prevenirea și combaterea acestui fenomen.

Eforturile noastre din ultimul an nu au vizat doar să răspundă recomandărilor Departamentului de Stat, ci sunt o expresie a angajamentului evident al României pentru combaterea acestui flagel. Lupta anti-trafic presupune efortul conjugat al mai multor instituții și cu siguranță ne vom concentra în continuare pe remedierea aspectelor pe care trebuie să le îmbunătățim. Aș vrea să subliniez că o decizie deosebit de importantă în acest sens a fost preluarea la nivelul Cancelariei Prim-Ministrului a Comitetului de monitorizare a eforturilor anti–trafic. Înțelegând importanța acestui dosar, sprijinul oferit de către domnul Prim-Ministru Nicolae Ciucă a fost esențial în ceea ce privește coordonarea tuturor măsurilor implementate, respectiv activităților realizate pe parcursul anului trecut.

Le mulțumesc tuturor structurilor specializate și autorităților române pentru efortul depus și pentru cooperarea foarte bună pe care au avut-o cu partenerii externi în vederea reducerii dimensiunilor traficului de persoane și îmbunătățirii poziției ocupate de România în acest raport”, a scris Lucian Bode pe Facebook.

România a fost scoasă de pe lista de supraveghere



În ansamblul său, raportul conturează imaginea generală a activităților anti-trafic din România. Raportul subliniază aspectele pozitive, dar și aspectele pe care trebuie să le îmbunătățim, formulând recomandări punctuale în acest sens.



Raportul din acest an oferă o imagine clară cu privire la progresele pe care România le-a făcut în ultimul an, în special în ceea ce privește creșterea numărului de investigații penale, creșterea numărului de condamnări a traficanților, adoptarea legislației pentru protecția categoriile de persoane vulnerabile și defavorizate.



Pe lângă aceste aspecte, pe domeniul de competență al MAI cooperarea polițienească internațională a fost foarte apreciată, precum și sesiunile de formare a personalului MAI, derulate inclusiv cu partea americană.



Au fost apreciate rezultatele pozitive ale ANITP în zona de prevenire și cooperare interinstituțională



De asemenea, a fost apreciat efortul părții române în gestionarea numărului mare de persoane venite din Ucraina ca urmare a agresiunii Federației Ruse împotriva acestui stat. Astfel, a fost apreciat faptul că Guvernul României a avut în vedere pe lângă gestionarea aspectelor umanitare și luarea de măsuri pro-active pentru a preveni și combate eventuale cazuri de trafic de persoane.



În acest context, au fost evidențiați în mod deosebit pașii importanți făcuți într-un timp scurt în ceea ce privește identificarea potențialelor victime printre cetățenii ucraineni.



Un alt aspect pozitiv a vizat alocarea de fonduri suficiente pentru îndeplinirea standardelor privind combaterea traficului de persoane, precum și consolidarea cooperării cu organizațiile non-guvernamentale.



„Cu siguranță trebuie să ne concentrăm în continuare eforturile pentru a preveni și combate acest fenomen și vom ține cont în continuare de recomandările formulate de Departamentul de Stat în acest sens.



Lupta anti-trafic presupune efortul conjugat al mai multor instituții române, iar Guvernul României a intensificat eforturile de monitorizare a modului în care se derulează prevenirea și combaterea acestui fenomen. Aș vrea să subliniez că o decizie deosebit de importantă în acest sens a fost preluarea la nivelul Cancelariei Prim-Ministrului a Comitetului de monitorizare a eforturilor anti–trafic. Înțelegând importanța acestui dosar, sprijinul oferit de către domnul PM Ciucă a fost esențial în ceea ce privește coordonarea tuturor măsurilor implementate, respectiv a activităților realizate pe parcursul anului trecut”, a mai zis Lucian Bode.



România are deja la dispoziție structuri, legislație, strategii, planuri de acțiune și linii de finanțare dedicate, pe care a început să le utilizeze mai eficient și mai aplicat în funcție de zonele deficitare identificate și de recomandările avansate în Raportul Departamentului de Stat, dar și în alte evaluări internaționale.



Autoritățile din România manifestă o preocupare constantă pentru reducerea traficului de persoane



MAI, prin structurile sale specializate, Poliția Română și ANITP, lucrează permanent împreună cu partenerii interni și internaționali pentru reducerea dimensiunilor traficului de persoane.



Se remarcă dialogul susținut avut în cursul anului trecut, precum și anul acesta atât cu reprezentanții Ambasadei SUA la București, cât și cu cei ai Departamentului de Stat pentru a prezenta progresele înregistrate de autoritățile române în domeniu, inclusiv din perspectiva Raportului, cât și pentru a conveni noi proiecte de cooperare destinate consolidării cooperării în domeniul prevenirii și combaterii traficului de persoane.



„Vreau să evidențiez dialogul foarte bun pe care l-am avut la 16 mai 2022, la Washington, cu doamna Kari Johnstone, Director al Biroului de Monitorizare și Combatere a Traficul de Persoane, din cadrul Departamentul de Stat. A fost o foarte bună oportunitate de a prezenta eforturile Guvernului României, cu puțin timp înainte de publicarea Raportului, astfel încât partea americană să aibă posibilitatea de a primi date și informații direct de la MAI, având în vedere multitudinea de surse existente pentru colectarea de date.



Vă asigur că MAI rămâne în continuare angajat să coopereze atât cu celelalte autorități române, cât și cu societatea civilă și partenerii externi pentru a identifica soluții concrete și a avea un răspuns integrat în problematica combaterii și prevenirii traficului de persoane”, a mai spus ministrul Lucian Bode.





