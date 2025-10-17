Implozia submersibilului Titan, care explora Titanicul, explicată de raportul oficial după doi ani de la tragedie

Submersibilul Titan, operat de compania OceanGate, a suferit o implozie în timpul unei expediții către epava Titanicului în iunie 2023, cauzată de grave deficiențe de proiectare și de lipsa unor teste adecvate, arată un raport oficial al Comisiei Naționale pentru Siguranța Transporturilor din SUA (NTSB). Tragedia a dus la moartea celor cinci persoane aflate la bord, inclusiv CEO-ul OceanGate, Stockton Rush, care conducea submersibilul în acea misiune finală.

Potrivit raportului citat de BBC, procesul de inginerie folosit la construirea lui Titan a fost „inadecvat”, iar problemele structurale au făcut ca submersibilul să nu respecte standardele de rezistență și durabilitate de la bun început. Mai mult, compania nu a efectuat testele necesare pentru a verifica limitele reale ale structurii, ceea ce înseamnă că firma OceanGate nu era conștientă de posibilele deteriorări existente. Ancheta NTSB susține că Titan ar fi trebuit retras din uz înainte de expediția fatală.

Submersibilul a dispărut în Oceanul Atlantic de Nord, în timp ce încerca să ajungă la epava Titanicului

Submersibilul a dispărut în Oceanul Atlantic de Nord, în timp ce încerca să ajungă la epava Titanicului, aflată la aproximativ 600 de kilometri de St. John’s, în Newfoundland și Labrador, Canada. Într-un raport anterior, publicat în august 2023, Garda de Coastă a SUA a catalogat incidentul drept „posibil de prevenit”, criticând practicile de siguranță „defectuoase” ale OceanGate.

Victimele tragediei au fost: Stockton Rush, exploratorul francez Paul-Henri Nargeolet, Shahzada Dawood și fiul său de 19 ani, Suleman Dawood, precum și miliardarul britanic Hamish Harding. Fiecare dintre cei cinci pasageri plătise aproximativ 250.000 de dolari pentru a participa la expediția de explorare a epavei Titanicului.

De-a lungul timpului, au apărut numeroase speculații privind cauzele imploziei

De-a lungul timpului, au apărut numeroase speculații privind cauzele imploziei. O ipoteză, citată de Daily Mail, susține că Stockton Rush nu dorea doar să exploreze epava, ci ar fi avut intenția de a muri acolo. Un apropiat al fostului CEO OceanGate afirmă că inginerul multimilionar ar fi fost sinucigaș și hotărât să își scrie numele în istoria celei mai celebre tragedii maritime, chiar cu prețul vieții celor patru însoțitori.