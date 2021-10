Rapid nu va putea disputa la Bucureşti partida cu CFR Cluj

Din cauza faptului ca proprietarul Arenei Naționale a comunicat indisponibilitatea folosirii stadionului pentru următoarea perioadă, FC Rapid va disputa meciurile din organizarea proprie pe stadionul Orășenesc din Mioveni.

Prima partidă de pe arena argeșeană va fi Rapid – CFR Cluj, contând pentru etapa a 12-a și programată duminică, 17 octombrie, începând cu ora 20.30. informează Liga Profesionistă de Fotbal.

Clubul FC Rapid, sancţionat cu 33.750 de lei, iar FC U Craiova cu 22.500 lei de Comisia de Disciplină a FRF

Cluburile de fotbal FC Rapid şi FC U Craiova 1948 au fost sancţionate cu 33.750 de lei, respectiv 22.500 de lei de Comisia de Disciplină din cadrul Federaţiei Române de Fotbal în urma incidentelor provocate de suporterii proprii la meciurile din şaisprezecimile de finală ale Cupei României cu CS Mioveni şi ACS Petrolul 52.



"CS Mioveni vs Fotbal Club Rapid 1923 SA - În baza art. 82/2 si 3/a şi c din RD, raportat la art. 83/2/d din RD, Fotbal Club Rapid 1923 SA se sancţionează cu penalitate sportivă de 33.750 lei. ACS Petrolul 52 vs U Craiova 1948 SA - În baza art. 82/2 si 3/a şi c din RD, raportat la art. 83/2/d din RD, U Craiova 1948 SA se sancţionează cu penalitate sportivă de 22.500 lei", se arată în soluţiile comisiei publicate pe site-ul oficial al Federaţiei Române de Fotbal.



Articolele din Regulamentul Disciplinar aplicate în cazul celor două cluburi sancţionează introducerea de materiale explozive şi incendiare sau a altor obiecte şi aruncarea acestora în teren sau spre alţi spectatori în timpul partidelor.



De asemenea, gruparea din Liga a III-a, CS Hunedoara, a fost sancţionată cu penalitate sportivă de 5.000 lei în urma incidentelor provocate de suporterii săi la meciul cu FCSB din şaisprezecimile de finală ale Cupei României, informează Agerpres.