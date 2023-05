Rapid - CFR Cluj. Ardelenii pierd teren în lupta la titlu: Am luat gol la toate șuturile lor - Video

Rapid a început în forţă şi a punctat de două ori în primul sfert de oră, prin croatul Marko Dugandzic (9 - penalty), după un fault comis de germanul Christopher Braun asupra lui Alex Ioniţă II, şi prin estonianul Mattias Kait (12).

Campioana a reuşit să înscrie repede, prin Rangelo Janga (15), din centrarea lui Braun. Echipa antrenată de Dan Petrescu, care a confirmat momentul de criză prin care trece, a avut două bare, prin Ermal Krasniqi (25) şi Karlo Muhar (33), dar în loc să restabilească egalitatea a primit şi golul al treilea, în finalul primei reprize, când Dugandzic (45+2) a înscris din centrarea lui Junior Morais. CFR a dominat repriza secundă, dar nu a reuşit să îşi creeze ocazii clare de gol.

Cristian Manea, căpitanul oaspeţilor la acest meci, a jucat partida cu numărul 200 pentru CFR. CFR are o singură victorie în cele şase etape din play-off, trei egaluri şi două eşecuri. Ardelenii au trei înfrângeri consecutive în toate competiţiile. Rapid a bifat a doua victorie consecutivă, după o serie de şase etape fără succes. În sezonul regulat, cele două echipe şi-au împărţit victoriile, 1-0 pentru CFR şi 2-1 pentru Rapid, iar în play-off, rezultatul de la Cluj-Napoca a fost egal, 2-2.

FC Rapid Bucureşti - FC CFR 1907 Cluj 3-1 (3-1), Stadion Rapid-Giuleşti - Bucureşti Au marcat: Marko Dugandzic (9 - penalty, 45+2), Mattias Kait (12), respectiv Rangelo Janga (15). Arbitru: Marcel Bîrsan (Bucureşti); arbitri asistenţi: Sebastian Eugen Gheorghe (Suceava), Radu Adrian Ghinguleac (Bucureşti); al patrulea oficial: Andrei Antonie (Bucureşti) Arbitru video: Andrei Florin Chivulete (Bucureşti); arbitru asistent video: Daniel Mitruţi (Craiova) Observatori: Liviu Ciubotariu (Galaţi) - CCA, Viorel Anghelinei (Galaţi) - LPF.

'Un meci foarte rău pentru noi, mai ales primele 30 de minute. Am început dezastruos, cred că am luat gol la toate șuturile lor pe poartă. După aceea, ne-am revenit, am avut câteva șanse.

La pauză, putea fi 3-2 pentru noi și s-a intrat cu 3-1 pentru ei. A doua repriză am riscat totul, dar nu a fost seara noastră, nu a vrut mingea să intre', a spus jucătorul lui CFR Cluj Cristi Manea, după meci.

