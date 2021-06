Randi, secretul DIETEI sănătoase. De ce a renunțat cinci ani la carne: Vaca pe care o vezi tu la magazin, ciopârțită, mănâncă iarbă!

Randi a fost întrebat care este secretul siluetei lui.

"Secretul siluetei oricui cred că e motivația și de aici vin multe. Eu sunt un om căruia îi place să facă efort fizic, deci nu mi-a fost greu să fac din fitness o obișnuință, să fac zi de zi. E un stil de viață. În momentul în care devine un obicei, vine firesc, nu trebuie să mai faci un efort. Cred că poți să găsești motivație oricunde, în orice moment, în orice loc", a declarat Randi, în exclusivitate pentru SPECTACOLA și DC NEWS.

Care este secretul siluetei lui Randi. De ce a renunțat la carne

În plus, vorbind despre alimentația sa și stilul său alimentar pentru o siluetă perfectă, artistul a dezvăluit că a renunțat la carne, lucru de care este mândru.

"Nu am mâncat cinci ani carne. Doar pește și fructe de mare, la asta nu o să pot să renunț niciodată. Am mâncat sănătos dintotdeauna, adică nu prea îmi plăceau lucrurile nesănătoase.

Nu am mâncat cinci ani carne și apoi am început să gust rar, pentru că m-am mutat la casă și bineînțeles că prietenii mei mănâncă grătare. Am renunțat pentru că nu am vrut să am probleme de sănătate pe viitor. Am vrut să evit problemele și de asta am tăiat", a spus artistul.

Pe ce principiu de bazează Randi, în ceea ce privește carnea

"Ca vegetarian, știu că dacă nu suplinești cu anumite vitamine, suplimente și în general B12, după acei 5 ani ai anumite carențe", i-a spus Georgiana Ioniță lui Randi.

"N-am avut nicio carență.

Lumea mă întreabă de unde-mi iau proteina și le zic așa: Vaca pe care o vezi tu la magazin, acolo, ciopârțită, mănâncă iarbă. Aia e proteină! Tu mănânci proteină sintetizată, eu o mănânc direct de la sursă. E simplu!", a dezvăluit Randi.

Randi a fost întrebat cum arată muzica din România din ultimul an, un an și jumătate, iar replica lui nu a fost una prea încurajatoare.

"Măi, ca să fiu sincer, n-am urmărit lansările, n-am urmărit radio-urile, pentru că-mi pregătesc un material în engleză și încerc să fiu influențat de muzica internațională. Cred că e evident că România s-a îndreptat către manele... și părerea mea e că nu o să ieșim prea curând din asta", a spus Randi, în exclusivitate pentru SPECTACOLA.RO și DC NEWS.RO.

Vezi mai multe AICI: Manelele, viitorul României. Randi, pronostic pentru muzica din România: Nu o să ieșim prea curând din asta. Abia acum se modernizează

Vezi mai multe în video: