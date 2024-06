Raluca Olaru se retrage din activitatea sportivă: A fost o călătorie foarte intensă, fizic și mai ales emoțional

Raluca Olaru (35 de ani), cu cea mai bună poziționare în ierarhia mondială pe locul 53 WTA, la simplu, în iulie 2009, respectiv pe locul 30 WTA, la dublu, în ianuarie 2022, și-a anunțat retragerea din lumea tenisului, inclusiv a activităților colaterale, precum cele de analist sportiv, comentator sau de antrenoare.

Într-o postare publică, făcută pe rețelele sociale, fosta componentă a echipei României la Fed Cup, a ținut să le mulțumească celor care i-au fost alături în cei peste 20 de ani de activitate.

”A venit timpul. A trecut mai bine de un an și jumătate de la ultimul meu meci oficial și chiar și așa tot mi-e greu să rostesc asta cu voce tare, dar până la urmă cred că niciodată nu va fi ceva ușor. Adevărul este că a venit timpul să închei oficial un capitol din viața mea - cariera de jucătoare profesionistă de tenis.

Atenție, nu am spus doar tenis, pentru că după cum ați putut vedea în acest ultim an și jumătate, sunt încă aproape și implicată în fenomen prin diverse forme - comentatoare, analistă, antrenoare, intervievatoare.Însă drumul meu ca jucătoare profesionistă s-a încheiat”, a scris Raluca Olaru, fostă componentă a echipei României la Fed Cup, competiția care din 2021 s-a transformat în Billie Jean King Cup.

”Deși n-a fost ușor să mă obișnuiesc cu acest statut, sunt mulțumită și împlinită cu parcursul meu în cei 20 de ani de circuit profesionist. Și când spun parcurs nu mă refer doar la rezultatele de pe hârtie, ci și la parcursul meu ca om.

Acum însă este momentul să îmi dau cu adevărat timp pentru viața personală și pentru toate lucrurile pe care îmi doresc să le fac în aceasta viață.

Acești 26 de ani de când am luat racheta în mână au fost o călătorie foarte intensă, fizic și mai ales emoțional, cu multe momente incredibil de frumoase, dar și cu perioade foarte grele.

Una peste alta sunt foarte bucuroasă pentru că știu că am fost extrem de dedicată, întotdeauna am făcut absolut tot ce am putut mai bine în fiecare moment, am căutat permanent să mă autodepășesc și să perfecționez aspecte din jocul, fizicul și mentalul meu. Iar ultimii ani din carieră au fost cei mai frumoși și sunt extrem de bucuroasă și recunoscătoare că în acei ultimi 4-5 ani m-am bucurat cel mai mult de tenisul meu și de munca mea”, a mai scris Raluca Olaru pe contul său de Facebook.

Raluca Olaru: M-ați ajutat să îmi înving mulți demoni

”Desigur, n aș fi putut să fac toate aceste lucruri singură, așa că vreau cu această ocazie să mulțumesc din suflet tuturor celor care au fost alături de mine de-a lungul timpului, începând desigur cu părinții mei, familia mea, sponsorilor, tuturor antrenorilor și oamenilor cu care am lucrat și în special celor doi care au fost alături de mine în ultimii 12 ani de carieră, Arti și Gavra.

Sprijinul și suportul vostru au fost și sunt neprețuite pentru mine, m-ați ajutat să îmi înving mulți demoni și să ajung întâi la mal, iar apoi din nou pe culmi.

Mulțumesc din suflet și vouă, celor care m-ați urmărit și sprijinit din spatele ecranelor sau de pe marginea terenurilor, încurajările voastre au fost de ajutor întotdeauna!

Acestea fiind spuse, mi-am dorit foarte mult să sărbătoresc acest capitol care se încheie și să ne mai strângem o dată, cu mic, cu mare pentru a marca acest moment”, a mai scris Raluca Olaru, adăugând că în curând va anunța și detaliile evenimentului în care va fi pentru ultima oară pe terenul de tenis.

Reamintim că cea mai recentă apariție publică pe terenul de tenis, dar într-o postură inedită, aceea de arbitru de scaun, a fost în urmă cu două săptămâni, la evenimentul organizat de Patrick Ciorcilă, Sports Festival, unde ”la fileu” s-au confruntat perechile Simona Halep/Andrei Pavel și Steffi Graf/ Andre Agassi.

