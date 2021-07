Raffaella Carra, regina televiziunii italiene, a murit / video

Cel care i-a fost partener în ultimii ani, Sergio Japino, a scris într-un mesaj: "Raffaella ne-a lăsat, ne-a părăsit. A plecat într-o lume mai bună, unde omenia sa, râsul ei inconfundabil şi talentul său extraordinar vor străluci pentru totdeauna".



În lunga sa carieră Raffaella Carra a devenit o legendă a muzicii şi a televiziunii italiene, fiind adorată şi de publicul din străinătate, mai ales în Spania.



"Raffaella Carra s-a stins din viaţă luni la 16:20 după o boală nemiloasă care i-a cuprins corpul său fragil, dar atât de plin de energie", se arată într-un comunicat difuzat de familie. "A fost o forţă de neoprit, care a urcat-o pe culmile "star system-ului" mondial, o voinţă de fier care nu a părăsit-o până în ultimul moment, astfel încât nimeni nu a ştiut cât de grea i-a fost suferinţa", adaugă comunicatul.



Funeraliile vor fi simple şi scurte, aşa cum şi-a dorit Raffaella, a cărei ultimă dorinţa a fost ca trupul ei să fie incinerat.

Raffaella Carra, o legendă

Născută la Bologna la 18 iunie 1943, pe numele său real Raffaella Maria Roberta Pelloni, a debutat în televiziune cu programul "Tempo di danza" (1961), alături de Lelio Luttazzi şi în comedia muzicală "Scaramouche" (1965). În 1970, a fost cooptată ca prezentatoare şi dansatoare a emisiunii "Canzonissima", devenind astfel cunoscută marelui public. Carra a devenit astfel prima "showgirl" a micilor ecrane în alb-negru.



A obţinut un succes răsunător în 1984 cu "Pronto, Raffaella", care a avut o audienţă impresionantă. A devenit prezentatoare a programului "Domenica in" (1986) la televiziunea publică Rai, iar în 1987 a petrecut o scurtă perioadă la postul privat Canale 5, pentru a se întoarce apoi în 1991 la Raiuno, cu emisiunea "Fantastico 12".



După o paranteză de patru ani pe care i-a petrecut la Madrid, unde a condus programul "Hola Raffaella" pentru televiziunea spaniolă, ea s-a întors în Italia în 1995, unde s-a reimpus regină a micilor ecrane cu programul "Carramba! Che sorpresa" (1995-97 şi 2002), emisiune inspirată din variete-ul britanic "Surprise, surprise".



Raffaella Carra a continuat seria de succese cu emisiunile "Carramba! Che fortuna" (1998-2000 e 2008) şi "Segreti e ... bugie" (1999), la televiziunea publică Raiuno.



În 2001, a fost coprezentatoare a Festivalului de la Sanremo, iar în 2004 a condus programul "Sogni", însă publicul şi-o va reaminti mai ales pentru emisiunea "Amore" din 2006, dedicată adopţiilor la distanţă.



În 2007, a fost lansată "Raffica Carra", o compilaţie video-muzicală care face o trecere în revistă a carierei sale prolifice. În 2013, Raffaella Carra revine pe micile ecrane în chip de "coach" al emisiunii de talente muzicale "The Voice of Italy", iar în acest an este lansat şi ultimul său album, "Replay".



În 2015, Raffaella Carra a condus pe Raiuno show-ul "Forte forte forte", în paralel cu "The Voice of Italy", iar în 2019 a prezentat ultimul său program, "A raccontare comincia tu", pe postul public Raitre, conform Agerpres.