R. Moldova, sub atacul hibrid al Rusiei. Ucraina a avertizat încă din 2022 scenariul prin care FSB rus va încerca să răstoarne guvernul pro-european

Anatol Șalaru, fost ministru al Apărării în 2016 în Republica Moldova, precizează că Basarabia e supusă unui atac hibrid care are loc încă din 1991 și care acum în contextul războiului din Ucraina a fost accelerat periculos de mult.

În cadrul emisiunii Obiectiv EuroAtlantic difuzată de portalul DefenseRomania, Șalaru a criticat modul temător cum actualul executiv a gestionat la începutul invaziei criza și a atras atenția asupra pericolului ca Federația Rusă să răstoarne guvernul și să impună un executiv marionetă.

Oficialul moldovean a povestit că încă din vara lui 2022 ucrainenii au atras atenția că serviciile ruse pregătesc scenariul răsturnării guvernului de la Chișinău prin organizare de proteste.

Amintim că începând din septembrie sunt organizate periodic la Chișinău proteste ample împotriva guvernului, pe fondul crizei energetice și creșterii prețurilor la alimente, probleme de altfel reale cu care se confruntă R. Moldova.

Protestele sunt însă organizate de formațiunea populistă pro-rusă Partidul Șor, condusp de facto de Ilan Șor, un controversat personaj, condamnat în 2017 pentru furtul miliardului de dolari din băncile moldovenești în 2014.

„În această vară în timpul unei vizite pe care am efectuat-o la Kiev, unde am avut întâlniri cu persoane foarte infuente, mi s-a spus că ei dețin informații că în toamnă se pregătește o încercare de răsturnare a guvernului prin proteste în masă. Obiectivul serviciilor ruse e răsturnarea guvernului și instaurarea la Chișinău a unui guvern marionetă pro-rus. Exact scenariul care s-a încercat”, precizează Anatol Șalaru.

„Eu am făcut publice aceste informații și la vremea respectivă. Cu siguranță cei de la Kiev i-au informat și pe cei de la Chișinău”, a adăugat fostul ministru.

Întrebat dacă FSB-ul pariază pe Ilan Șor și pe partidul său în contextul în care Igor Dodon a pierdut alegerile și se confruntă totodată și cu numeroase probleme de ordin juridic, Anatol Șalaru spune că FSB pariază pe mai multe persoane și are „mai multe ouă puse în diferite cuiburi în Chișinău”.

„FSB-ul nu e atât de prost să parieze doar pe cineva. Pariază pe mai mulți. Dodon a ieșit din cărți, nu are calitatea de a fi un lider al opoziției pro-ruse, astfel că l-au readus pe Ilan Șor. Când au văzut că Șor are probleme cu dosare penale iar conturile din Israel și din alte părți i-au fost blocate, l-au readus în politică pe Renato Usatii. Mai e pe scenă și actualul primar al Chișinăului (n.r. - Ion Ceban) cotat cu 48% în sondaje care a ieșit din PSRM și nu e exclus ca el să fie „alesul”. FSB are mai multe ouă puse în diferite cuiburi în Chișinău. E foarte posibil ca FSB-ul să înceapă să promoveze un nou lider”, a conchis fostul ministru al Apărării din Republica Moldova.

Serviciile din Republica Moldova confirmă tentativele de destabilizare a țării

În noiembrie 2022, Alexandru Musteaţă, șeful Serviciul de Informaţii şi Securitate (SIS), declara că analizele efectuate de SIS constată existenţa unor indicii privind tentative de destabilizare în Republica Moldova.

"Sesizăm că avem tentative de destabilizare a situaţiei pe plan politic. Se încearcă tot mai mult promovarea anumitor idei şi entităţi care au scopul de a distorsiona situaţia social-politică din ţară, de a schimba guvernarea", a menţionat Musteaţă, citat de Agerpres. El a subliniat la vremea respectivă că instituţia pe care o conduce, împreună cu poliţia, monitorizează situaţia pentru a nu permite o eventuală lovitură de stat sau o destabilizare ce ar putea duce la "schimbarea prin violenţă a guvernării".



Printre riscurile de securitate, Alexandru Musteaţă a subliniat problema dezinformării, indicând că sunt diseminate tot mai multe ştiri false.



Din septembrie 2022, Partidul Şor desfăşoară proteste în centrul Chişinăului. Formaţiunea condusă de deputatul cercetat penal pentru acte de corupţie Ilan Şor cere demisia preşedintei Maia Sandu şi guvernului său. Anterior, manifestaţiei i s-au alăturat atât reprezentanţi ai Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, cât şi liderul Partidului 'Acasă Construim Europa', Gheorghe Cavcaliuc.





