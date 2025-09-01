Putin „și-a făcut plinul” de întâlniri la summitul OCS din Tianjin, dar, în realitate, lista de lideri cu care schimbă vorbe se reduce la cercul restrâns al prietenilor tradiționali ai Moscovei.

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, după încheierea programului de lucru din Tianjin, China, se va deplasa la Beijing cu mașina, a declarat purtătorul de cuvânt al președintelui rus, Dmitri Peskov.

„Se putea merge și cu avionul, și cu trenul. S-a decis cu mașina”, le-a spus Peskov jurnaliștilor.

Anterior, consilierul președintelui rus, Iuri Ușakov, precizase că partea chineză a propus mai multe variante pentru deplasarea lui Putin din Tianjin la Beijing. În 2018, Putin și președintele Chinei, Xi Jinping, au sosit în Tianjin cu trenul de mare viteză „Hexie”. Putin se află în China într-o vizită de patru zile. Luni, la Tianjin, s-au încheiat evenimentele din cadrul summitului Organizației de Cooperare de la Shanghai (OCS).

La Beijing este programată o întâlnire trilaterală cu liderii Mongoliei și Chinei, iar Putin va purta discuții și cu Xi Jinping, precum și o serie de întrevederi bilaterale cu alți șefi de stat.

În plus, președintele Rusiei va fi prezent ca invitat principal la ceremoniile dedicate aniversării a 80 de ani de la victoria asupra Japoniei militariste și de la încheierea celui de-Al Doilea Război Mondial, transmite Kremlinul.

Kremlinul se laudă că Putin comunică cu mulți lideri străini la Tianjin

Peskov a mai afirmat că Vladimir Putin a avut numeroase contacte cu liderii străini „pe marginea” summitului Organizației de Cooperare de la Shanghai (OCS) de la Tianjin, China, scrie Interfax.

„Au loc contacte pe marginea summitului OCS și OCS+ cu foarte mulți șefi de stat. Tocmai a fost Vietnamul, au existat și discuții scurte cu președintele Pakistanului, cu președintele Tadjikistanului, iar cu președintele Uzbekistanului au schimbat câteva cuvinte, deși este prevăzută o întrevedere bilaterală separată la Beijing”, a spus Peskov într-un interviu acordat jurnalistului Pavel Zarubin, autorul emisiunii propagandiste „Moscova. Kremlin. Putin”.

Potrivit acestuia, „liderii folosesc activ astfel de evenimente pentru a comunica între ei”.

Comentând imaginile cu strângerea de mână trilaterală dintre liderii Rusiei, Indiei și Chinei și reacțiile apărute în Occident, Peskov a afirmat: „Trebuie să renunțăm la abordarea disprețuitoare, așa cum este ea percepută din Occident. De ce să ne punem pe noi înșine mai prejos? Să gândească ei cum vor, iar noi ne vedem de treabă și ne implementăm agenda”.

