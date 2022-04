Putin anunță că a cucerit Mariupolul: Să nu poată trece nici o muscă - Video

Preşedintele rus Vladimir Putin a anulat joi ordinul de luare cu asalt a combinatului Azovstal din Mariupol, unde sunt baricadaţi 2.00 de militari ucraineni, pentru a salva vieţi, însă va fi menţinută blocada asupra zonei industriale, transmite EFE.



'Sfârşitul acţiunii de eliberare a Mariupolului este un succes', a afirmat preşedintele rus.

⚡️#Putin called the storming of #Azovstal's industrial zone in #Mariupol unreasonable and ordered its cancellation. pic.twitter.com/ieGFVIqqEr