Psiho-Dieta în lupta cu obezitatea. Planul alimentar recomandat de Anca Alungulesei

”În vremurile pe care le trăim, slăbitul și atingerea greutății optime pentru sănătate nu mai reprezinta doar o dorință de ordin estetic, ci este o necesitate de sănătate! Obezitatea poate fi învinsă cu un program nutrițional ghidat psihologic și emoțional de către un terapeut și trebuie inițiat acest proces cât mai curând posibil atât pentru a rezolva parte din problemele de sănătate care vin odată cu ea, dar mai ales în contextul gestionării unei eventuale infecții cu Covid-19.”, avertizează Anca Alungulesei, cu competențe și rezultate uimitoare în lucrul cu persoane care suferă de obezitate în cadrul programului Psiho-Dieta.

Schimbare profundă de perspectivă

Pentru a avea rezultatele dorite și a le putea menține, greutatea mare are nevoie, in primul rand, de o schimbare profundă de perspectiva, schimbare care se face la nivel mental și emotional și abia apoi la nivelul farfuriei cu mâncare, consideră terapeutul în nutriție Anca Alungulesei: ”Este nevoie să schimbăm comportamentul de gîndire, adică tiparul care rulează la nivel de subconștient și care ne conduce într-o proporție covârșitoare de 95% din timp catre comportamentul alimentar. Diferența între o dietă și Psiho-Dieta pe care eu am creat-o și care dă rezultate foarte bune în cazurile de obezitate, este că dieta este doar un plan alimentar argumentat, dar atât, iar rata de succes pe termen mediu și lung este extrem de mică, pe când, în Psiho-Dietă succesul vine din schimbarea perceptiei personale asupra aspectelor implicate în comportamentul alimentar: Ganduri + Emotii”.

Planul alimentar recomandat de Anca Alungulesei persoanelor care suferă de obezitate include preparate sănătoase, gustoase, sățioase care ard grăsimile și au un puternic efect antiinflamator, însă acest plan trebuie dublat de lucrul constant și profund asupra tiparului mental care susține comportamentul alimentar

"O persoană obeză are nevoie de susținere ghidată pentru a înțelege, în primul rând, că NU este vinovată pentru kilogramele în plus, ci că este o victimă a circumstanțelor. Societatea ajunge să judece persoanele care au o greutate mare, etichetându-le și plansându-le într-o zona lipsită de putere personală: că nu au voință, că nu sunt în stare, că nu se pot abține. Iar acest lucru aduce valoare de sine scăzută și un tipar repetat de nereușită personală. Psiho-Dieta nu este o pilulă-minune prin administrarea căreia să te culci gras și să te trezești suplu, dar este o metodă care pune accent pe auto-determinare și nu pe auto-control. În momentul în care înțelegi care este semnificația reală a kilogramelor tale, mai mult de jumătate din drum este parcurs. Cunoașterea circumstantelor care te-au condus la o greutate mare reprezinta, de fapt, cel mai puternic instrument de vindecare.", consideră Anca Alungulesei.

Una dintre cele mai eficiente tehnici folosite de Anca Alungulesei în cazurile de obezitate pe care le-a ghidat în cadrul Psiho-Dietei se numește Auto-Mind-Reset

”Îngrășarea care duce la supraponderabilitate și apoi la obezitate trebuie privită intr-un context mai larg, pentru ca are are la bază o serie de factori premergători, cum ar fi: stilul de viață al familiei, relația emotională cu părinții, tiparul parental, genetica, obiceiurile alimentare nesănătoase, inactivitatea, problemele sociale și economice. Felul în care mâncăm reprezintă un model comportamental, adica un mesaj despre modul in care gandim si felul in care simtim. Prin Auto-Mind-Reset mergem pe firul poveștii kilogramelor din prezent și până în copilarie pentru a identifica tocmai acele momente „cheie” care ne ajută în acest proces. Apoi rescriem povestea. Știm cu toții că nu stă în puterea noastră să schimbăm trecutul, însă sta in puterea noastra sa schimbam semnificatia asupra momentelor din trecut în care mintea a „înțeles” că mâncarea înseamnă siguranță, protecție, iubire și supraviețuire.”, dezvăluie terapeutul în nutriție Anca Alungulesei, conștient de drumul lung, dar atât de revelator și necesar, pe care o persoană obeză trebuie să-l parcurgă pentru a-si redobândi silueta, sănătatea, încrederea și pentru a se feri de riscuri și complicații în vremuri de pandemie.