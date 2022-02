PSG - Real Madrid, 'războiul stelelor' din optimile Champions League. Messi, Neymar, Mbappé versus Benzema, Vinicius, Modric

Echipa spaniolă Real Madrid va putea conta pe golgheterul său Karim Benzema la meciul cu Paris Saint-Germain, din prima manşă a optimilor de finală ale Ligii Campionilor la fotbal, programat marţi seara, după ce atacantul francez s-a recuperat în urma accidentării care l-a ţinut departe de gazon în ultimele săptămâni.



Antrenorul lui Real Madrid, Carlo Ancelotti, a comunicat lotul cu care va aborda partida de pe Parc des Princes, în care figurează şi Karim Benzema, refăcut după o leziune musculară.



Internaţionalul francez, care s-a accidentat pe 23 ianuarie, în meciul cu Elche, este liderul marcatorilor din Primera Division, cu 17 goluri de la debutul sezonului.



Benzema, în vârstă de 34 ani, a marcat 5 goluri de la debutul actualei ediţii din Champions League şi ocupă locul al patrulea în clasamentul all-time al golgheterilor competiţiei continentale intercluburi, cu 76 de goluri.

Nu există o favorită în duelul dintre PSG şi Real Madrid

Nu există o favorită în duelul dintre Paris Saint-Germain şi Real Madrid din optimile de finală ale Ligii Campionilor la fotbal, a declarat luni antrenorul vicecampioanei Franţei, Mauricio Pochettino, citat de AFP înaintea meciului tur dintre cele două echipe.



"Nu cred că e mai multă presiune într-o tabără decât în cealaltă. E unul dintre cele mai mari cluburi din lume, are o istorie, nişte trofee, 13 Ligi ale Campionilor... Nu e vorba de jucători sau de staff-ul tehnic, ci de forţa internă a clubului. Nu există însă o favorită, este o confruntare eliminatorie ce ar putea fi o finală a Ligii Campionilor, ţinând cont de nume, de toate calităţile celor două echipe, de jucători... Clubul nostru are 50 de ani, însă am câştigat trofee, noi suntem pretendenţii, vrem să câştigăm, dar nu ne prezentăm ca victime. Am încredere în jucătorii mei, în echipa mea, clubul nostru, fanii noştri, în Parc des Princes...", a afirmat tehnicianul.



Neymar s-a antrenat luni cu PSG

Atacantul brazilian Neymar a participat luni la antrenamentul echipei franceze de fotbal Paris Saint-Germain, în timp ce fundaşul central spaniol Sergio Ramos este în continuare indisponibil după o accidentare şi va lipsi la meciul din prima manşă a optimilor de finală ale Ligii Campionilor la fotbal, programat marţi seara pe Parc des Princes, cu Real Madrid, informează cotidianul L'Equipe.



Vedeta braziliană, care suferise o accidentare la gleznă la finele lunii noiembrie, va face parte din lotul de jucători pentru meciul cu Real Madrid.



Sergio Ramos, care a suferit la finele lunii ianuarie o leziune musculară la gamba dreaptă, va fi indisponibil. Din cauza accidentărilor, fundaşul central, în vârstă de 35 de ani, a jucat doar cinci meciuri în toate competiţiile pentru formaţia pariziană, unde a venit în vara anului trecut de la Real Madrid.



În lotul parizian şi-au făcut însă revenirea Ander Herrera, după o accidentare la o coapsă, senegalezii Idrissa Gueye şi Abdou Diallo, reveniţi de la Cupa Africii pe Naţiuni, precum şi Edouard Michut şi Alexandre Letellier, ieşiţi din protocolul Covid-19.

