PSG: Directorul sportiv Campos a intervenit după ''penaltygate'' în care au fost implicaţi Mbappe şi Neymar

Este o primă fricţiune la PSG în sezonul care tocmai a început. Sâmbătă, Kylian Mbappe şi Neymar au stricat puţin festivalul echipei lor în meciul cu Montpellier (5-2). După ce a ratat primul penalty al serii, internaţionalul francez a vrut să-l execute şi pe cel de-al doilea, însă brazilianul nu a fost de aceeaşi părere şi a decis să tragă el. După meci, după ce antrenorul Christophe Galtier a explicat că Mbappe este primul executant al penalty-urilor, urmat de Neymar, acesta din urmă a dat like unor tweet-uri care afirmau că el bate mai bine loviturile de la unsprezece metri decât coechipierul său.



Cum se întâmplă de multe ori la PSG, polemica a luat rapid proporţii. Noul director sportiv al clubului, Luis Campos, a decis să-i cheme cei doi jucători după antrenamentul de duminică de la Camp des Loges, alături de Christophe Galtier. El le-a transmis să nu spele rufele murdare în public. Dacă există o problemă, aceasta trebuie rezolvată intern şi nu în văzul lumii. Campos şi Galtier i-au făcut pe cei doi jucători să prezinte scuze, scrie Le Parisien, citat de site-ul eurosport.fr.



Ca să se apere, Neymar a indicat că a fost puţin derutat când echipa a primit al doilea penalty. "Eşti un jucător mare şi asta mă interesează", i-ar fi spus Campos brazilianului.



Potrivit Le Parisien, Sergio Ramos ar fi intervenit încă de sâmbătă seară pe Parc des Princes pentru a-i calma pe cei doi coechipieri ai săi, notează Agerpres.

FIFA a suspendat federaţia din India cu efect imediat

Federaţia internaţională de fotbal (FIFA) a suspendat cu efect imediat Federaţia de fotbal din India, din cauza interferenţei în activităţile sale a unei terţe părţi, transmite DPA.

Consiliul FIFA a decis în unanimitate suspendarea All India Football Federation (AIFF), care nu va mai putea organiza Cupa Mondială de fotbal feminin Under 17, prevăzută între 11 şi 30 octombrie.



Suspendarea va fi ridicată după ce ordinul de înfiinţare a unui consiliu de administraţie care să-şi asume atribuţiile Comitetului Executiv al AIFF va fi abrogat, iar administraţia AIFF îşi va recapăta controlul deplin asupra activităţilor sale zilnice, se arată într-un comunicat FIFA.



FIFA are discuţii cu Ministerul indian al tineretului şi sportului şi speră că se va ajunge la o soluţionare rapidă a situaţiei, pentru a permite Indiei să găzduiască CM feminin Under 17.



Instanţa supremă a Indiei a dizolvat AIFF în luna mai şi a numit un comitet format din trei membri pentru modificarea statutului federaţiei şi organizarea de alegeri.

Brazilia și Argentina nu mai vor să joace partida din preliminariile Campionatului Mondial

Confederaţia braziliană de fotbal (CBF) a indicat, miercuri, că va solicita Federaţiei Internaţionale (FIFA) să nu rejoace meciul din preliminariile Cupei Mondiale din 2022 contra Argentinei, întrerupt anul trecut din cauza unei polemici de ordin sanitar, informează AFP.

Meciul, programat iniţial pe 5 septembrie 2021 la Sao Paulo, a fost întrerupt după doar cinci minute de joc la intervenţia autorităţilor sanitare locale, după ce patru jucători ai naţionalei "Albiceleste" evoluând în Anglia au fost acuzaţi de încălcarea protocolului anti-Covid.



Reprezentanţi ai agenţiei sanitare Anvisa şi ai poliţiei federale au intrat pe teren pentru a pune capăt meciului, într-o confuzie totală.



În luna aprilie, FIFA a decis ca meciul să se rejoace pe 22 septembrie, cu mai puţin de două luni înaintea Cupei Mondiale din Qatar (20 noiembrie-18 decembrie).



Dar CBF a explicat miercuri, într-un comunicat, că selecţionerul Tite şi secunzii săi nu doresc rejucarea partidei.



"Ţinând cont de poziţia staff-ului nostru tehnic, vom cere FIFA ca acest meci să nu se rejoace", a declarat preşedintele CBF, Ednaldo Rodrigues.



"Prioritatea noastră este să câştigăm al şaselea titlu mondial în Qatar. Dacă staff-ul recomandă ca acest meci să nu se joace, atunci vom face tot posibilul pentru ca el să nu aibă loc", a adăugat acesta.



La rândul ei, Argentina nu este dispusă nici ea să dispute meciul, preşedintele Federaţiei argentiniene (AFA), Claudio Tapia, susţinând că "nu se doreşte un meci cu Brazilia", ameninţând cu o plângere la TAS.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News