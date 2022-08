FIFA a suspendat federaţia din India cu efect imediat

Consiliul FIFA a decis în unanimitate suspendarea All India Football Federation (AIFF), care nu va mai putea organiza Cupa Mondială de fotbal feminin Under 17, prevăzută între 11 şi 30 octombrie.



Suspendarea va fi ridicată după ce ordinul de înfiinţare a unui consiliu de administraţie care să-şi asume atribuţiile Comitetului Executiv al AIFF va fi abrogat, iar administraţia AIFF îşi va recapăta controlul deplin asupra activităţilor sale zilnice, se arată într-un comunicat FIFA.



FIFA are discuţii cu Ministerul indian al tineretului şi sportului şi speră că se va ajunge la o soluţionare rapidă a situaţiei, pentru a permite Indiei să găzduiască CM feminin Under 17.



Instanţa supremă a Indiei a dizolvat AIFF în luna mai şi a numit un comitet format din trei membri pentru modificarea statutului federaţiei şi organizarea de alegeri.

Brazilia și Argentina nu mai vor să joace partida din preliminariile Campionatului Mondial

Confederaţia braziliană de fotbal (CBF) a indicat, miercuri, că va solicita Federaţiei Internaţionale (FIFA) să nu rejoace meciul din preliminariile Cupei Mondiale din 2022 contra Argentinei, întrerupt anul trecut din cauza unei polemici de ordin sanitar, informează AFP.

Meciul, programat iniţial pe 5 septembrie 2021 la Sao Paulo, a fost întrerupt după doar cinci minute de joc la intervenţia autorităţilor sanitare locale, după ce patru jucători ai naţionalei "Albiceleste" evoluând în Anglia au fost acuzaţi de încălcarea protocolului anti-Covid.



Reprezentanţi ai agenţiei sanitare Anvisa şi ai poliţiei federale au intrat pe teren pentru a pune capăt meciului, într-o confuzie totală.



În luna aprilie, FIFA a decis ca meciul să se rejoace pe 22 septembrie, cu mai puţin de două luni înaintea Cupei Mondiale din Qatar (20 noiembrie-18 decembrie).



Dar CBF a explicat miercuri, într-un comunicat, că selecţionerul Tite şi secunzii săi nu doresc rejucarea partidei.



"Ţinând cont de poziţia staff-ului nostru tehnic, vom cere FIFA ca acest meci să nu se rejoace", a declarat preşedintele CBF, Ednaldo Rodrigues.



"Prioritatea noastră este să câştigăm al şaselea titlu mondial în Qatar. Dacă staff-ul recomandă ca acest meci să nu se joace, atunci vom face tot posibilul pentru ca el să nu aibă loc", a adăugat acesta.



La rândul ei, Argentina nu este dispusă nici ea să dispute meciul, preşedintele Federaţiei argentiniene (AFA), Claudio Tapia, susţinând că "nu se doreşte un meci cu Brazilia", ameninţând cu o plângere la TAS.

Meciul de deschidere a Cupei Mondiale 2022, devansat cu o zi

Meciul de deschidere a Cupei Mondiale de fotbal din 2022, din Qatar, va fi devansat cu o zi şi va avea loc pe 20 noiembrie, au declarat, miercuri, surse apropiate turneului final, citate de AFP.

Federaţia Internaţională de Fotbal şi organizatorii qatarieni au acceptat această schimbare, conform aceloraşi surse.



Acestea au explicat că meciul oficial de inaugurare dintre echipa gazdă şi Ecuador, programat iniţial pe 21 noiembrie, după meciul Senegal - Olanda, nu ar fi fost deci prima partidă a competiţiei.



Cupa Mondială de fotbal 2022 se va desfăşura între 21 noiembrie şi 18 decembrie.

Directorul executiv al clubului german Bayern Leverkusen, Simon Rolfes, a declarat că ediţia din acest an a Cupei Mondiale de fotbal, găzduită de Qatar în perioada 21 noiembrie-18 decembrie, este o catastrofă pentru cluburi, transmite DPA.



Rolfes a afirmat într-un interviu acordat grupului RND că organizarea Cupei Mondiale a condensat calendarul şi mai ales cluburile care vor juca în cupele europene vor suferi din cauza numărului mare de meciuri, iar acest lucru va influenţa desfăşurarea campionatului.



Nu ştiu în detaliu ce efect va avea în Bundesliga. Dar sunt sigur că va avea un impact, a spus fostul internaţional german.



Cluburile care vor juca pe plan internaţional şi vor trimite jucători la Cupa Mondială vor avea o povară foarte grea de dus, astfel că această Cupă Mondială este 'o catastrofă pentru cluburi' din punct de vedere sportiv, a mai spus Rolfes.



Bundesliga va începe în acest weekend şi se va desfăşura până pe 13 noiembrie, până la acea dată urmând să se încheie şi faza grupelor Ligii Campionilor, în care Leverkusen este calificată. Prima ligă germană se va relua pe 21 ianuarie 2023 şi se va încheiat pe 27 mai.



Cupa Mondială are loc în perioada noiembrie-decembrie deoarece în Qatar este prea cald pentru a o găzdui în lunile tradiţionale, iunie-iulie, scrie Agerpres.

