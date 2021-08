PSG a pregătit deja evenimentul de prezentare a lui Lionel Messi. Unde și când va avea loc

Lionel Messi s-a înțeles cu PSG după ce Barcelona nu i-a putut înregistra contractul la Liga Spaniolă de Fotbal. Parizienii s-au mișcat rapid și au pregătit o prezentare fastuoasă pentru starul argentinian.

Presa franceză susține că gruparea de pe Parc des Princes a închiriat Turnul Eiffel pentru data de 10 august. Ultima dată când PSG a închiriat Turnul Eiffel s-a întâmplat în 2017, când a fost prezentat Neymar, cel mai scump fotbalist din toate timpurile, care a costat 222 de milioane de euro și a venit tot de la Barcelona.

La acea vreme, PSG a plătit 50.000 de euro pentru închirierea Turnului Eiffel de la ora 21:30 până la ora 01:00. La acel moment, acțiunea parizienilor nu a fost privită cu ochi buni de unii politicieni.

Negocierile s-au încheiat cu succes

Lionel Messi s-a înțeles cu cei de la PSG, iar avocații săi se întâlnesc la Nice cu cei de la PSG pentru a semna actele. Mutarea a fost confirmată și de șeicul Mohammed bin Hamad bin Khalifa Al Thani, care a anunțat transferul lui Leo Messi la PSG. Fratele emirului Qatarului a scris pe Twitter că negocierile dintre cele două părți s-au încheiat cu succes.

“Negocierile au fost oficial încheiate. Anunțul, în curând”, a scris Mohammed bin Hamad bin Khalifa Al Thani pe rețelele sociale, citat de Marca.

Potrivit presei franceze, Messi va avea un salariu net de 29 de milioane de euro pe an, plus o primă de instalare de 30 de milioane de euro. Atacantul de 34 de ani va semna un contract valabil doi ani, cu opțiune pentru încă unul.

La Barcelona, Messi avea cel mai mare salariu din lume, 76 de milioane de euro pe an, în contractul care a expirat pe 30 iunie. Însă starul argentinian de 34 de ani acceptase de ceva timp înjumătățirea contractului, potrivit Jurnal.md.

Messi, lacrimi după salariul colosal pe care l-a pierdut

Leo Messi a participat la o conferință de presă în care și-a luat adio de la Barcelona, club la care a jucat întreaga carieră.

În timpul conferinței, acesta a început să plângă în hohote.

O mulțime de glume au apărut pe rețelele de socializare după gestul lui Messi, toate făcând referire la faptul că superstarul plânge mai mult după salariul colosal pe care-l încasa la echipă.

Leo Messi, declarație la plecarea de la Barcelona

"Nu sunt pregătit pentru asta. Am jucat toata viața aici, de la 13 ani. După 21 de ani trebuie să plec. Trebuie să las tot ce este aici. M-am gândit în ultima perioadă ce să zic. E foarte dificil pentru mine. Le-am promis copiilor că vom reveni, aici e casa mea. Trebuie să plec temporar de aici cu soția, cu copiii mei. Am trăit atât de multe lucruri frumoase la Barcelona. Au fost bineînțeles și lucruri mai puțin plăcute. Am dat totul pentru acest club din prima zi în care am sosit aici și până la ultima. Sunt profund impresionat de atașamentul pe care l-au arătat oamenii pentru mine. Nu mi-am închipuit vreodată că o să spun 'adio'. Plec de la acest club fără să văd fanii de peste un an și jumătate din cauza pandemiei," a spus Leo Messi la conferința de presă care a avut loc la stadionul Camp Nou (citește AICI).