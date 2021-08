Messi, lacrimi după salariul colosal pe care l-a pierdut. În CÂT timp câștigă un ROMÂN banii lui Messi pe ZI și pe AN. Te vei îngrozi

Leo Messi a participat la o conferință de presă în care și-a luat adio de la Barcelona, club la care a jucat întreaga carieră.

În timpul conferinței, acesta a început să plângă în hohote.

O mulțime de glume au apărut pe rețelele de socializare după gestul lui Messi, toate făcând referire la faptul că superstarul plânge mai mult după salariul colosal pe care-l încasa la echipă.

Leo Messi, declarație la plecarea de la Barcelona

"Nu sunt pregătit pentru asta. Am jucat toata viața aici, de la 13 ani. După 21 de ani trebuie să plec. Trebuie să las tot ce este aici. M-am gândit în ultima perioadă ce să zic. E foarte dificil pentru mine. Le-am promis copiilor că vom reveni, aici e casa mea. Trebuie să plec temporar de aici cu soția, cu copiii mei. Am trăit atât de multe lucruri frumoase la Barcelona. Au fost bineînțeles și lucruri mai puțin plăcute. Am dat totul pentru acest club din prima zi în care am sosit aici și până la ultima. Sunt profund impresionat de atașamentul pe care l-au arătat oamenii pentru mine. Nu mi-am închipuit vreodată că o să spun 'adio'. Plec de la acest club fără să văd fanii de peste un an și jumătate din cauza pandemiei," a spus Leo Messi la conferința de presă care a avut loc la stadionul Camp Nou.

Ce salariu avea Leo Messi

Argentinianul de 34 de ani va juca în Ligue 1, după ce a bifat 17 sezoane, practic, toată cariera sa la seniori, la Barcelona.

Lionel Messi a avut două mari variante, pentru a-şi alege noul club, de când a încheiat conturile cu Barcelona, în mod oficial, joi seară.

Din start, s-a vorbit despre Manchester City şi PSG. Doar că englezii s-au retras din cursă, deoarece tocmai au cheltuit o sumă uriaşă de bani, 117,5 milioane de euro, ca să-l aducă pe Jack Grealish de la Aston Villa. Din acel moment, a fost clar că Paris Saint-Germain are cele mai mari şanse de a bate palma cu Leo. Ceea ce s-a şi întâmplat, vineri seară.

Fotbalistul pleacă din echipă după mai bine de 20 de ani, iar principalul motiv pentru care catalanii renunță la el îl reprezintă plafonul salarial din La Liga, după cum a explicat președintele Joan Laporta la conferința de presă susținută vineri.

Messi avea cel mai mare salariu din lot la Barcelona, câștigând 71 de milioane de euro anual. Cu toate astea, noua înțelegere implica o reducere sa salariului său cu până la 50%, iar argentinianul a acceptat înțelegerea. Cu toate astea, salariile mari pe care le au jucătorii din lot nu permiteau nici așa înscrierea lui Messi, potrivit sport.ro

Lista salariilor celorlalți fotbaliști din echipă

Miralem Pjanic și Samuel Umtiti au printre cele mai mari salarii din lot, dar nu au fost incluși pe listă din cauză că vor pleca de la club în această perioadă de mercato, portrivit aceleiași surse.

Antoine Griezmann - 21 milioane de euro

Memphis Depay - 18 milioane de euro

Frenkie De Jong - 16 milioane de euro

Philippe Coutinho - 15 milioane de euro

Ousmane Dembele - 15 milioane de euro (dacă își prelungește contractul)

Sergio Busquets - 14 milioane de euro

Jordi Alba - 12 milioane de euro

Gerard Pique - 12 milioane de euro

ter Stegen - 9 milioane de euro

Eric Garcia - 6 milioane de euro (în primul sezon)

Sergi Roberto - 6 milioane de euro

Emerson Royal - 5 milioane de euro

Clement Lenglet - 5 milioane de euro

Martin Braithwaite - 5 milioane de euro

Neto - 5 milioane de euro

Sergino Dest - 5 milioane de euro

Riqui Puig - 4 milioane de euro

Pedri - 4 milioane de euro (va primi un salariu mai mare)

Ansu Fati - 4 milioane de euro (va primi un salariu mai mare)

Cât trebuie să muncearcă un român pentru a câștiga suma pe care Messi o primea pe ZI

Messi câștiga 71 de milioane de euro anual, adică în jur de 194.000 de euro pe ZI. În lei, asta înseamnă că Messi câștiga pe zi 966.120 de lei.

Calculat la un salariu de 2.500 de lei lunar, pentru a ajunge la câștigul pe ZI a lui Messi, un român trebuie să lucreze 32 de ani.

Calculat la salariul pe care Messi în primea anual de la Barcelona, pe același calcul de 2.500 de lei lunar, un român câștigă 71 de milioane de euro în 11.786 de ani.