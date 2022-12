Proteste masive la Damen Shipyards Mangalia, din cauza concedierilor şi nivelului scăzut de salarizare

Protestul este organizat în contextul în care luni este convocată Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor DSMa pentru a supune aprobării "reorganizarea forţei de muncă a societăţii, prin restructurarea posturilor".



"Protestăm pentru că salariile sunt mici, deloc corelate cu dinamica actuală a scumpirilor astfel că devenim în fiecare zi din ce în ce mai săraci. Protestăm pentru că deşi la începutul acestui an au fost concediaţi colectiv un număr semnificativ de salariaţi în continuare se intenţionează restructurarea forţei de muncă şi restructurarea posturilor. De peste doi ani ne confruntăm cu această stare de incertitudine majoră privind siguranţa locurilor de muncă, iar deciziile reprezentanţilor statului român sunt nefavorabile salariaţilor. În plus, deşi numărul actual de salariaţi ai societăţii DSMa este în continuă scădere, ajungând la cel mai mic nivel de când există şantierul din Mangalia, nu se iau măsuri de creştere a numărului de salariaţi", se arată în comunicatul Sindicatului Liber Navalistul şi FSLR.



Organizatorii amintesc că reprezentanţii Damen Shipyards Mangalia şi-au asumat, atât prin contractul de asociere cât şi public, că numărul de salariaţi va creşte la 3.000, însă în momentul de faţă societatea mai are doar 1.500 de angajaţi, mai puţini salariaţi decât erau în momentul preluării pachetului de acţiuni de compania olandeză.



"Considerăm că domnul ministru Florin Spătaru (ministrul Economiei, n.r.) are responsabilitatea instituţională, doctrinară şi în acelaşi timp morală să protejeze interesul statului român şi pe cel al salariatului român şi să stopeze intenţia manifestată de compania olandeză Damen de a concedia, din nou, o parte din salariaţii şantierului din Mangalia", precizează sindicaliştii.



În aceste condiţii, Sindicatul Liber Navalistul şi FSLR solicită reprezentanţilor statului român în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor DSMa să nu susţină propunerea de restructurare a posturilor prin concediere colectivă pentru că fără acordul exclusiv al reprezentanţilor Ministerului Economiei, concedierea colectivă nu se poate realiza.



Potrivit sursei citate, în cei 4 ani de la preluarea şantierului această societate are pierderi financiare majore în fiecare an şi se preconizează că va continua să înregistreze pierderi anual urmând ca, abia din 2027, să realizeze profit, deşi la momentul preluării acţionarul străin (Damen) şi-a asumat că "va exercita controlul managerial şi operaţional astfel încât să determine societatea să realizeze profit operaţional în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de sfârşitul anului financiar 2024", se arată în comunicatul Sindicatului Liber Navalistul şi FSLR, notează Agerpres.

Revolta angajaților la DAMEN Mangalia: Acționarul minoritar are controlul de patru ani și nu face nimic

Luni 12.12.2022 este convocată Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor DSMa pentru a supune aprobării „reorganizarea forței de muncă a Societății, prin restructurarea posturilor din cadrul Societății.”

Sindicatul Liber Navalistul și FSLR organizează o acțiune de protest la sediul Ministerului Economiei, în data de 12 decembrie 2022 în intervalul orar 11:30 – 13:30, din următoarele motive:

„Protestăm pentru că deși la începutul acestui an au fost concediați colectiv un număr semnificativ de salariați în continuare se intenționează restructurarea forței de muncă și restructurarea posturilor;

Protestăm pentru că de peste 2 ani ne confruntăm cu această stare de incertitudine majoră privind siguranța locurilor de muncă, iar deciziile reprezentanții statului român sunt nefavorabile salariaților;

Protestăm pentru că deși numărul actual de salariați ai societății DSMa este în continuă scădere ajungând la cel mai mic nivel de când există șantierul din Mangalia, nu se iau măsuri de creștere a numărului de salariați. Amintim că reprezentanții Damen Shipyards Mangalia și-au asumat, atât prin contractul de asociere cât și public, că va creste numărul de salariați la 3000, însă în momentul de față societatea mai are doar 1500 de salariați, sunt mai puțini salariați decât erau în momentul preluării pachetului de acțiuni de compania olandeză.

Considerăm că domnul Ministru Florin Spătaru are responsabilitatea instituțională, doctrinară și în același timp morală să protejeze interesul statului român și pe cel al salariatului român și să stopeze intenția manifestată de compania olandeză Damen de a concedia, din nou, o parte din salariații șantierului din Mangalia. Menționăm că fără acordul exclusiv al reprezentanților Ministerului Economiei, concedierea colectivă nu se poate realiza, astfel că solicităm imperativ reprezentanților statului român în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor DSMa să nu susțină propunerea de restructurare a posturilor prin concediere colectivă.

Protestăm pentru a atrage atenția că restructurarea forței de muncă prin concedieri colective nu reprezintă soluția de redresare a acestui șantier;

Protestăm pentru a trage un semnal de alarmă asupra acestei situații în care cei care nu mai protestează ieșind în stradă protestează tacit plecând din șantier și din țară;

Protestăm pentru că în cei 4 ani de la preluarea șantierului această societate are pierderi financiare majore în fiecare an, se preconizează că societatea DSMa va înregistra în continuare pierderi anual și abia din 2027 va realiza profit, deși inițial la momentul preluării Acționarul Străin (DAMEN) și-a asumat că “va exercita controlul managerial și operațional astfel încât să determine Societatea să realizeze profit operațional în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de sfârșitul anului financiar 2024.”

Prin Ordonanța de urgență nr. 73 din 17 iulie 2018 a fost încredințată către acționarul minoritar (DAMEN) conducerea executivă a societății și controlul managerial și operational “în condiții de eficiență economică cu asigurarea know-how, a portofoliului de clienți și a forței de muncă”

