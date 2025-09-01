Proteste masive în Belgrad. Mii de sârbi cer alegeri anticipate după tragedia de la Novi Sad

Mii de sârbi au ieșit luni seară pe străzile Belgradului într-un marș tăcut, comemorând zece luni de la tragicul accident de la Novi Sad. Aceștia au cerut organizarea de alegeri anticipate. Evenimentul a reprezentat primul miting important din capitală după valul de violențe care a marcat mai multe manifestații în luna august, notează AFP.

Accidentul de la Novi Sad, survenit pe 1 noiembrie 2024, a fost provocat de prăbușirea acoperișului din beton al gării, soldându-se cu 16 victime, inclusiv copii. Tragedia a declanșat una dintre cele mai ample mișcări de protest din istoria recentă a Serbiei.

În ultimele zece luni s-au desfășurat peste 23.000 de acțiuni de protest sau blocaje

Potrivit datelor poliției, în ultimele zece luni s-au desfășurat peste 23.000 de acțiuni de protest sau blocaje, variind de la adunări restrânse la demonstrații masive la Belgrad, care au adunat sute de mii de participanți.

Mișcarea a fost preluată în mare parte de studenți, care conduc acum protestele, cerând anchete transparente și dreptate în cazul prăbușirii gării, recent renovată de un consorțiu format din companii chineze, maghiare și franceze.

Până în prezent, autoritățile au deschis două investigații: una privind cauzele directe ale prăbușirii și alta legată de posibile acte de corupție. În cadrul celei de-a doua anchete, Parchetul pentru Criminalitate Organizată din Belgrad a arestat mai multe persoane în luna august, inclusiv un fost ministru, suspectat că ar fi facilitat obținerea unui “câștig ilegal” de peste 18 milioane de euro pentru două companii chineze implicate în renovare.

Aleksandar Vučić acuză o conspirație străină menită să-l înlăture de la putere

De la începutul lunii mai, protestatarii solicită și organizarea de alegeri anticipate, cerere pe care președintele Aleksandar Vučić, reales în 2022 pentru un mandat de cinci ani, a respins-o constant, acuzând frecvent o conspirație străină menită să-l înlăture de la putere.

"Zece luni este mult timp. Și, totuși, nimic nu s-a schimbat", a declarat Lazar, 18 ani, elev din Belgrad. "Așa că aștept ceea ce aștept de 10 luni: ca situația să se schimbe, să se facă dreptate."

Majoritatea manifestațiilor s-au desfășurat pașnic, însă câteva nopți din august au fost marcate de violențe, când grupuri loiale puterii, adesea mascate, au atacat protestatarii. Atât autoritățile, cât și organizatorii s-au acuzat reciproc pentru aceste incidente, conform Agerpres.

CITEȘTE ȘI: „Cea mai modernă fabrică de pulberi pentru muniție din lume”, construită în România. Va dispărea vulnerabilitatea față de Serbia?

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News