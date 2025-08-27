„Cea mai modernă fabrică de pulberi pentru muniție din lume”, construită în România. Va dispărea vulnerabilitatea față de Serbia?

România anunță că s-a rezolvat „cea mai modernă fabrică de pulberi pentru muniție din lume”. Adică o vom avea în țara noastră. Teoretic.

Vom avea „cea mai modernă fabrică de pulberi pentru muniție din lume”? Rămâne de văzut. Știm doar că este vorba de un parteneriat între industria de apărare de stat, aflată în subordinea Ministerului Economiei și compania germană Rheinmetall. În fapt, cel mai probabil ar fi vorba de finalizarea negocierilor și blocajelor de la Pirochim Victoria.

Amintim că Rheinmetall și Romarm colaborează pentru construirea unei noi fabrici de pulberi în România, proiect sprijinit de un grant european în valoare de aproximativ 47 de milioane de euro, acordat prin programul ASAP. Sunt însă blocaje de mai bine de un an, conform DefenseRomania.

Investiția totală este de 500 de milioane de euro, cu planul ca producția de pulberi să înceapă în doi ani. Proiectul face parte așadar dintr-o finanțare de 500 de milioane de euro (prin mecanismul ASAP), acordată de Comisie pentru producția de muniție în statele membre și este prima tranșă dintr-un buget de 2 miliarde.

Dacă ideea se va concretiza, ar fi un prim pas spre rezolvarea unei vulnerabilități. Căci una din marile probleme ale industriei de apărare din România e faptul că importăm pulbere. Și o facem din state inclusiv precum Serbia, în contextul în care la doar câțiva kilometri de România se desfășoară cel mai mare conflict militar din Europa de după cel de-al Doilea Război Mondial.

De-a lungul timpului România a mai importat pulberi și din Bulgaria sau Brazilia.

„Statul român, împreună cu Rheinmetall, cel mai mare producător european de armament, va produce în România pulberea necesară industriei de apărare, atât pentru necesarul intern, cât și pentru întreaga regiune. Este o investiție strategică: o fabrică de pulberi pentru muniție, construită de la zero, care are șansa să fie cea mai performantă din lume. Detaliile investiției: Valoare: 535 de milioane de euro, începerea construcției: 2026, durata: 3 ani, forță de muncă: 700 de locuri de muncă directe în zonă, impact: România își asigură materia primă necesară industriei de armament și un rol de jucător regional relevant în domeniu”, a transmis Ministerul Economiei.

