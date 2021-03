Proteste împotriva restricţiilor în România. Christian Ciocan, acid la adresa protestatarilor: Gura nu o au ca să vorbească acolo unde nu se pricep

Într-un interviu exclusiv pentru DC News, Christian Ciocan a vorbit despre legalitatea protestelor care au avut loc în România și despre conduita pe care funcționarii guvernamentali ar trebui să o aibă:

„Atrag atenția asupra unui lucru. Așa cum discutam și mai devreme cu niște prieteni din sistem, în România, legea ori nu se cunoaște, ori e interpretată ca fiind facultativă. Ne adunăm și facem proteste fără să înțelegem că ele se fac în acord cu legea, trebuie niște autorizații, trebuie anunțate cu 48 de ore înainte la primărie, trebuie să existe organizatori care să aibă însemne distinctive. De asemenea, organizatorii trebuie să țină legătura cu Jandarmeria.

Totodată, apar fel și fel de personaje în spațiul public, fie oficiali, fie liber-profesioniști, care, dacă au gură, cred că Dumnezeu le-a dat-o ca să vorbească peste tot și să spună lucruri care nu au niciun fel de înțeles. Gura o au ca să tacă, nu ca să vorbească acolo unde nu se pricep. Jandarmeria și Poliția nu pot face altceva decât să aplice legea, fiind doar executante, nu fac parte din Legislativ. Instituțiile aplică legea în conformitate cu prevederile legale. Legea se aplică conform principiilor de aplicare a legii, principiul teritorialității și principiul materialității“, precizează Christian Ciocan.

Conduita funcționarilor guvernamentali

„În România, funcționarii guvernamentali au un cod al ținutei. Nu-mi pot permite să vin altfel decât cu costum și cu cravată, deoarece asta e uniforma funcționarului public. Nu îmi pot permite să vin în blugi, șlapi sau orice alt echipament, dacă eu sunt funcționar guvernamental și vorbesc despre chestiuni care țin de decizii din spectrul autorității publice. Când discuți de chestiuni punctuale care au legătură cu activitatea ta profesională, indiferent că e sâmbătă sau duminică, nu vii cu accesorii de îmbrăcăminte, ci te prezinți în fața națiunii cu costum și cu cravată. Și nu bați câmpii la televizor să năucești populația României.

România are Constituție, are instituții publice, are autorități, iar lucrurile se fac în conformitate cu legea. Acum, fiecare vrea să își pună în aplicare propriile gânduri într-o anomie socială care ar putea duce la haos. Lucrurile se fac în mod legal, constituțional, oamenii trebuie să aibă reprezentanți, dar totul pleacă de la această disciplină. Sunt fel și fel de inși care ar trebui să se ducă și să ne lase. Omul vrea să vadă autoritate, știință de carte și decizie în consonanță cu legea și Constituția.

Noi suntem stat național unitar, suveran, independent și indivizibil și ne supunem Constituției și legilor țării: președinte, Parlament, Executiv, putere judecătorească și nu avem treabă cu ce se întâmplă în altă parte a lumii. Dacă eu ca polițist mă apuc și îi dau lecții chirurgului cum să opereze, minerului cum să sape ori inginerului cum să construiască, s-a ales praful. Să lăsăm oamenii care se pricep să își facă treaba și să nu uite cei ce fac anumite lucruri că și ei vr răspunde în fața legii. Nimeni nu scapă de brațul lung al legii“, a conchis Ciocan.