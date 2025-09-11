Protestatarii din Nepal și armata discută desemnarea liderului interimar al țării după protestele violente

După proteste violente soldate cu 30 de morți, armata Nepalului a început discuțiile cu tinerii manifestanți pentru a desemna un prim-ministru interimar și a restabili ordinea în țară.

Armata Nepalului a anunțat că va continua joi dialogul cu protestatarii din generația „Gen Z”, în încercarea de a desemna un premier interimar, după violențele care au făcut 30 de victime și au dus la retragerea șefului guvernului.

Capitala Kathmandu se află sub o supraveghere strictă, cu soldați desfășurați pe străzi, după ce interdicția temporară a rețelelor sociale a declanșat cele mai ample proteste din ultimii ani. Autoritățile au revenit asupra măsurii abia după ce 19 persoane și-au pierdut viața, în timp ce forțele de ordine au folosit gaze lacrimogene și proiectile de cauciuc pentru a dispersa mulțimile.

"Încercă încet să ducem la normal situația"

„Discuțiile au început și vor continua și astăzi,” a spus pentru Reuters purtătorul de cuvânt al armatei, Raja Ram Basnet, explicând că discuțiile privind noua conducere interimară sunt în desfășurare. „Încercă încet să ducem la normal situația.”

Ministerul Sănătății a confirmat că bilanțul victimelor a urcat la 30, iar peste 1.000 de persoane au fost rănite. Conform armatei, restricțiile de circulație rămân active în capitală și în zonele din jur pentru cea mai mare parte a zilei, în timp ce aeroportul din Kathmandu funcționează normal, inclusiv pentru cursele internaționale.

"Când am auzit că ei m-au solicitat, am acceptat"

Mișcarea de stradă a fost etichetată drept protestele „Gen Z”, având în vedere că tinerii reprezintă nucleul participanților. Ei acuză autoritățile de corupție și lipsă de soluții economice pentru populație.

Dorința manifestanților este ca Sushila Karki, fostă șefă a Curții Supreme, să fie desemnată prim-ministru interimar, a declarat Raman Kumar Karna, secretarul Asociației Baroului Curții Supreme, consultat de aceștia. „Când am auzit că ei m-au solicitat, am acceptat,” a spus Karki pentru CNN-News18.

Valul de furie populară a dus la incendierea mai multor instituții și locuințe oficiale, inclusiv sediul Curții Supreme și reședința privată a fostului premier Oli. Flăcările au cuprins și afaceri private, printre care hoteluri din Pokhara și chiar renumitul Hilton din Kathmandu, conform Reuters.

