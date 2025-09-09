Revolta Generației Z: Tinerii nepalezi au folosit TikTok și Viber pentru a schimba guvernul

Nepalul a asistat săptămâna trecută la o răsturnare politică neașteptată, după ce guvernul a decis să interzică platforme majore de social media, inclusiv Facebook, invocând un val de știri false. Pentru activiștii online, cum este Sandip, măsura a fost văzută ca o încercare de a reduce la tăcere mișcarea anti-corupție care prindea tot mai multă amploare, scrie Reuters.

Refuzând să rămână pasivi, tinerii au migrat către aplicații încă accesibile, precum Viber și TikTok, mobilizând mii de oameni și declanșând proteste care au dus la moartea a cel puțin 19 manifestanți și, în cele din urmă, la demisia prim-ministrului K.P. Sharma Oli marți. Succesul lor amintește de protestele conduse de tineri din Bangladesh, care, în urmă cu 13 luni, au forțat ieșirea de la putere a lui Sheikh Hasina, prim-ministru din 2009.

Sandip, influencer pe rețelele sociale, care folosește un singur nume, a povestit că a lansat mai multe apeluri online, unele prin rețele private virtuale pentru a ocoli blocajul platformelor, fără să se aștepte ca atâția oameni să iasă în stradă în capitala Kathmandu și în alte orașe. „Fiecare cetățean al Nepalului s-a săturat de guvernul corupt al Nepalului”, a declarat tânărul de 31 de ani, din districtul Lalitpur, lângă capitală. „Furia împotriva acestui guvern se acumulase de luni de zile, dar apelul la acest protest a fost foarte spontan”, a mai spus el.

Nepal se află pe locul 107 din 180 de țări în Indicele Percepției Corupției realizat de Transparency International. Tinerii activiști susțin că frustrările legate de inegalitate și lipsa locurilor de muncă au alimentat nemulțumirea publică. Peste 20% dintre cele 30 de milioane de locuitori trăiesc în sărăcie, potrivit Băncii Mondiale, iar rata șomajului în rândul tinerilor între 15 și 24 de ani a depășit 22% în 2022–2023. Cei mai bogați 10% câștigă de peste trei ori mai mult decât cei mai săraci 40%, accentuând decalajele economice profunde.

Gaurav Nepune, în vârstă de 34 de ani, din Kathmandu, unul dintre liderii protestelor, a explicat că tinerii au derulat timp de trei luni o campanie online menită să evidențieze diferențele dintre viața miniștrilor și familiilor lor și cea a oamenilor obișnuiți. „Tinerii sunt împotriva corupției, dar guvernul a recurs la violență, încercând să reducă la tăcere mișcarea”, a spus Nepune. „Am îndemnat continuu oamenii să nu se lase pradă violenței. Acum ne dorim un guvern care să gândească independent, să nu fie corupt și să nu joace în mâinile niciunui vecin”, a adăugat el, referindu-se la influența pe care India și China o exercită în Nepal.

Experiența din Bangladesh, unde protestele de anul trecut au dus la instaurarea unui guvern interimar cu studenți în funcții ministeriale sub conducerea laureatului Nobel Muhammad Yunus, a inspirat tinerii nepalezi să viseze la o schimbare similară. În Nepal, unul dintre candidații populari printre protestatari pentru a-l înlocui pe Oli este Balendra Shah, un fost rapper și compozitor în vârstă de 35 de ani, care a devenit primar al Kathmandu în 2022, după o campanie dedicată curățării străzilor și cursurilor de apă din oraș.

„Dragă @ShahBalen, așteptăm cu nerăbdare conducerea ta în politica nepaleză”, a scris Bimal Pokhrel ca răspuns la o postare a lui Shah pe X. „Ești ultima speranță a națiunii noastre. Te rugăm... fă un pas înainte pentru a prelua conducerea ca prim-ministru și a ghida Nepalul către un viitor mai luminos”, a mai scris acesta.

După moartea protestatarilor de luni, Shah l-a numit pe Oli „terorist”, subliniind că nu înțelege „durerea pierderii unui fiu sau a unei fiice”. Marți, după demisia lui Oli, Shah și-a îndemnat cei aproape 784.000 de urmăritori de pe Instagram să păstreze calmul. „Dragă Generație Z, demisia hărțuitorilor voștri din politică a venit deja! Acum, vă rugăm să aveți răbdare”, a scris el. „Tu și noi trebuie să fim acum prudenți! Generația voastră va trebui să conducă țara! Fiți pregătiți!”

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News