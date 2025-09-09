Haos în Nepal: Premier demisionar, case incendiate și miniștri evacuați cu elicopterul. Ce a stârnit furia

Premierul Nepalului, K.P. Sharma Oli, și-a dat demisia. Oamenii au incendiat casele politicienilor, miniștri au fost evacuați cu elicoptere, iar sute de manifestanți au ieșit pe străzile Kathmandu și altor orașe.

Prim-ministrul Nepalului, K.P. Sharma Oli, și-a prezentat demisia marți, la doar o zi după ce protestele izbucnite din cauza interdicției rețelelor sociale au provocat moartea a 19 persoane, relatează BBC. Protestatarii au atacat locuințele unor politicieni, le-au dat foc, iar mai mulți miniștri au fost evacuați cu elicoptere militare.

În urma escaladării violențelor și a bilanțului tragic, guvernul lui Oli a ridicat interdicția pentru rețelele sociale, după ce peste 100 de persoane au fost rănite în confruntările cu forțele de ordine. Luni, poliția a folosit gaze lacrimogene și gloanțe de cauciuc împotriva protestatarilor care încercau să pătrundă în clădirea Parlamentului.

Tulburările sunt cele mai grave înregistrate în Nepal în ultimele decenii, țara confruntându-se cu instabilitate politică și incertitudine economică de la abolirea monarhiei în 2008. „Prim-ministrul a demisionat”, a declarat Prakash Silwal, consilier al lui Oli, subliniind că această mișcare adâncește incertitudinea politică din țară.

Traficul aerian a fost temporar suspendat din cauza vizibilității reduse provocate de fumul incendiilor

Marți dimineață, Oli convocase o întâlnire cu reprezentanții tuturor partidelor politice, subliniind că violența nu servește intereselor națiunii și că este necesar dialogul pașnic pentru rezolvarea problemelor. Cu toate acestea, protestatarii s-au adunat din nou în fața Parlamentului și în alte zone din Kathmandu, sfidând starea de urgență declarată pe termen nelimitat. Aceștia au dat foc la anvelope, au aruncat cu pietre în poliție și au traversat străzile înguste sub privirile și filmările localnicilor, în timp ce fumul dens se ridica către cer.

În unele orașe din apropierea graniței cu India, sute de oameni au pornit spre Kathmandu pentru a se alătura protestelor, conform declarațiilor unor participanți pentru Reuters. Martorii au mai relatat că locuințele unor politicieni au fost incendiate, iar miniștri au fost evacuați în siguranță cu elicopterele militare.

Traficul aerian spre aeroportul internațional din Kathmandu a fost temporar suspendat din cauza vizibilității reduse provocate de fumul incendiilor, a precizat Gyanendra Bhul, oficial al autorității aviatice.

Organizatorii manifestațiilor, care s-au extins și în alte orașe din țara himalayană, au descris protestele drept „demonstrații ale generației Z”, motivul principal fiind frustrarea tinerilor față de interzicerea social media, ineficiența guvernului în combaterea corupției și lipsa de oportunități economice, potrivit BBC.

