Mircea Badea, reacție în cazul livratorului nepalez agresat de un român

Un incident petrecut recent în București a readus în discuție problema violenței și a xenofobiei. Un tânăr de 20 de ani a lovit cu pumnul un livrator străin pe o stradă din Sectorul 2, strigând „Du-te înapoi în țara ta” și „Ești un invadator”. Agresorul a încercat să fugă, dar a fost prins de un polițist aflat în timpul liber, iar autoritățile au dispus arestarea sa preventivă pentru 30 de zile. Victima, un tânăr nepalez, a suferit leziuni traumatice ce necesită 1-2 zile de îngrijiri medicale.

Mircea Badea a comentat cazul.

„M-am uitat și eu la polițist. E tare că l-a prins. E plin de cretini peste tot. Sunt cretini fără număr. Unii dintre ei, cu creierul slăbuț, cedează propriilor patimi, ca să zic așa. După ce va sta un pic la pușcărie, sunt absolut convins că va ieși un om reformat, din multe puncte de vedere. Nu știu dacă reabilitat, dar își va da restart. Altfel, ce e de comentat... o prostie, o mizerie”, a spus acesta.

Badea a pus în contrast agresorul cu livratorul străin.

„Eu aș fi foarte curios ce face ăsta, lovitorul. Că am înțeles că omul ăla pe care l-a lovit chiar muncește. V-am mai spus, eu sunt fanul livratorilor, mai ales că eu îi solicit. Sunt frații mei, cum ar veni, eu mă întâlnesc mai des cu livratorii decât cu oricine. Deci, ăla, unde lucrează el? De unde are el bani să trăiască? Să subziste? Asta m-ar interesa mult pe mine. Adică ți-a luat ăsta, bă, locul de muncă? Voiai tu să livrezi la Glovo? A venit el din altă țară și l-a ocupat? Te-ai dus să te angajezi, au zis bă, nu, a venit unul de Nepal”, subliniază el.

Realizatorul "În Gura Presei" remarcă și cum funcționează mecanismul urii: „Ca un mecanism al urii să funcționeze și să aibă, deci, rezultat ura, trebuie mai întâi să discreditezi un segment de populație pe care după aia să-l urăști. Nu poți să-l urăști din prima. Totuși, ce îți fac ăștia?”

Incidentul a survenit la câteva zile după ce deputatul AUR Dan Tanasă a postat pe Facebook un mesaj în care îndemna românii să refuze comenzi livrate de curieri străini: „Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!”. Mesajul a stârnit reacții în rândul autorităților și al publicului, iar Marian Godină a depus o plângere penală împotriva deputatului pentru incitare la violență, ură sau discriminare. Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării s-a autosesizat.

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 au confirmat că agresorul a acționat „din motive rasiale și xenofobe, în scopul de a-l determina să părăsească teritoriul țării”. Poliția Capitalei a precizat că polițistul aflat în timpul liber a intervenit prompt, imobilizând tânărul agresor.

