Protest pentru cățelușa Katya, lovită în cap de stăpân: Peste 7.000 de români cer sancționarea polițiștilor care au gestionat cazul

Un protest în semn de solidaritate cu Katya, cățelușa din rasa Cocker Spaniel Englez lovită de 14 ori în cap de stăpânul său, are loc astăzi, 5 noiembrie. Manifestarea se desfășoară de la ora 15:00, în fața Serviciului Protecția Animalelor București, Sector 2, potrivit lui Tudor-Tim Ionescu.

El s-a mobilizat încă din primele zile după apariția imaginilor revoltătoare cu cățelușa, protestând în fața sediului Serviciului Protecția Animalelor București, după ce animalul a fost donat de stăpânul agresor unui prieten, lucru care a stârnit indignare publică. Imaginile, difuzate pe rețelele de socializare la sfârșitul lunii octombrie, arătau cum bărbatul își lovește violent câinele în zona capului, în timp ce animalul țipă și se retrage speriat.

Concomitent, se derulează și o petiție prin care se solicită tragerea la răspundere a celor doi polițiști din cadrul Serviciului Protecția Animalelor București care au instrumentat cazul. Până la această oră, peste 7.000 de cetățeni au semnat petiția.

Petiție - „Polițiștii au acționat contrar spiritului legii”

„Petiția online nu vizează doar agresorul, ci și polițiștii care au gestionat cazul, considerând că modul lor de acțiune a fost 'contrar spiritului legii'. Semnatarii cer ca aceștia să fie anchetați disciplinar și ca în toate cazurile similare animalele să fie plasate imediat în adăpost, iar autorii să fie reținuți până la clarificarea situației.

De asemenea, petiția include propuneri concrete de modificare a legislației privind protecția animalelor, precum recunoașterea suferinței psihice ca formă de rănire, suspendarea dreptului de proprietate asupra animalului pe durata anchetei și interzicerea deținerii de animale persoanelor condamnate pentru cruzime. Toate aceste măsuri sunt prezentate ca necesare pentru ca legea să producă efecte reale, nu simbolice”, spune Tudor-Tim Ionescu.

Petiția online poate fi consultată pe totulpentruanimale.com/petitions.

Caz similar, finalitate diferită

„Legea există, dar aplicarea ei e selectivă. În alte județe, cum este cazul Bihorului, pentru fapte similare - un bărbat care și-a bătut calul și un altul care a agresat o pisică - autorii au fost reținuți, iar animalele au fost plasate în adăpost. În București, cazul Katya s-a închis cu o amendă. Aceasta e diferența dintre litera legii și spiritul ei”, a declarat Ioana Cosma, președintele Asociației Dreptate pentru Animale, organizația care a anunțat că va depune o solicitare oficială de cercetare disciplinară împotriva celor doi polițiști, la care vor fi anexate toate cele peste 7.000 de semnături strânse prin platformă.

Situația a escaladat și mai mult în ziua în care cățelușa Katya a fost returnată proprietarului, decizie care a stârnit furia cetățenilor și a activiștilor. Aproximativ 30 de persoane s-au adunat atunci în fața sediului Serviciului Protecția Animalelor București, cerând explicații și transparență. Potrivit participanților, polițiștii au acceptat inițial o discuție cu reprezentanții grupului, însă ulterior au refuzat orice dialog, invocând proceduri interne.

„A fost un moment definitoriu. În loc să ofere explicații, autoritățile au ales tăcerea. Iar când legea tace, cetățenii încep să vorbească”, a declarat unul dintre protestatari.

Neclarități în aplicarea legii

„Legea nr. 205/2004 privind protecția animalelor prevede că rănirea, schingiuirea sau uciderea fără drept a unui animal constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau amendă penală. În practică, însă, modul de aplicare variază de la un județ la altul, în lipsa unor protocoale unitare între poliție, medicii veterinari și procurori.

În cazul Katya, lipsa leziunilor fizice vizibile a fost invocată drept motiv pentru aplicarea unei sancțiuni mai ușoare, deși specialiștii veterinari atrag atenția că trauma psihică a animalului este evidentă și produce efecte de lungă durată. Cazul Katya a devenit un simbol al neîncrederii în capacitatea statului de a proteja animalele de companie. Dincolo de emoție, cetățenii cer responsabilitate publică reală și aplicarea legii în spiritul ei, nu doar în litera ei”, mai spune Tudor-Tim Ionescu.

„Nu vrem doar pedepse pentru agresori, ci și consecințe pentru cei care nu au acționat cum trebuie”, declară și inițiatorii petiției.

Între timp, cățelușa Katya se află în grija noului deținător, iar dosarul penal deschis în urma agresiunii este în curs de instrumentare. Amintim că polițiștii din cadrul Serviciului Protecția Animalelor au aplicat o amendă de 2.000 de lei, iar dosarul penal a fost deschis pentru infracțiunea de rănire intenționată a animalelor.

Pentru mulți însă, problema nu mai este doar soarta unui câine, ci modul în care instituțiile răspund atunci când abuzul se întâmplă sub ochii lor.