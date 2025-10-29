Cazul cățelușei Katya, bătută de stăpân, stârnește revoltă publică: Petiție națională pentru modificarea legii

Cazul cățelușei Katya, un Cocker Spaniel Englez care a fost bătut fără milă de fostul stăpân într-un restaurant din Sectorul 3 al Capitalei, stârnește revoltă publică. Deși incidentul șocant, în care bărbatul a lovit în repetate rânduri animalul, a fost filmat de camerele de supraveghere, cățelușa a revenit în posesia proprietarului din Registrul de Evidență a Câinilor cu Stăpân (RECS). Acum, numeroase organizații pentru protecția animalelor cer schimbarea legislației.

Povestea cățelușei Katya

Potrivit ASPA București, pe 23 octombrie, fostul proprietar, cel filmat în timp ce își lovea câinele, a donat cățelușa unei alte persoane, transferul de proprietate fiind înregistrat în RECS cu doar câteva ore înainte ca polițiștii să o ridice pentru investigații medicale.

Echipajul ASPA, solicitat de polițiști, a preluat cățelușa de la domiciliul noului stăpân. Ulterior, Katya a fost supusă unor examinări medicale detaliate, iar rezultatele, împreună cu raportul veterinar, au fost transmise autorităților care instrumentează dosarul penal deschis pe numele fostului proprietar.

În urma deciziei procurorului de caz, cățelușa a fost restituită proprietarului actual din RECS, ASPA fiind obligată să respecte procedura legală. Reprezentanții autorității au declarat că au propus noului proprietar să cedeze voluntar cățelușa, pentru a-i putea găsi o familie potrivită în funcție de istoricul și comportamentul acesteia, însă acesta a refuzat.

Astfel, s-a semnat Formularul de revendicare prevăzut de legislația în vigoare, iar Katya a fost predată deținătorului legal, care a fost informat cu privire la starea fizică și emoțională fragilă a animalului.

Petiție națională: „Legea care nu vede durerea nu apără viața”

Cazul Katya a readus în atenție o problemă semnalată de specialiști și organizațiile pentru protecția animalelor: legea din România nu recunoaște suferința psihică a animalelor. Potrivit medicilor veterinari care au evaluat-o, cățelușa prezenta semne clare de traumă: tremurat, frică, refuz de apropiere și reacții de panică, însă aceste simptome nu sunt încadrate juridic drept „rănire” în lipsa leziunilor fizice.

În urma acestui caz, Asociația SACHE, alături de peste 20 de organizații pentru protecția animalelor din țară, susțin o petiție națională pentru modificarea Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor, intitulată „Legea care nu vede durerea nu apără viața”.

Printre principalele propuneri se numără:

Redefinirea noțiunii de „rănire” - pentru a include toate formele de durere fizică și psihică, chiar și în absența urmelor vizibile.

Recunoașterea traumei psihice ca formă de cruzime, conform standardelor europene.

Interdicție permanentă de a deține animale pentru persoanele condamnate sau investigate pentru abuzuri.

Măsuri provizorii de protecție, inclusiv plasarea animalului în siguranță pe durata anchetei.

Proceduri clare de documentare a traumei și instruirea polițiștilor și medicilor veterinari pentru identificarea suferinței comportamentale.

„Durerea nu e doar fizică”

„Ce se întâmplă atunci când rana nu se vede, ci se simte? Examinarea medicală poate arăta durere la palpare, inflamație locală, reacții de teamă și anxietate - toate semnele unei traume fizice și psihice reale, dar care nu contează. În sensul legii actuale, durerea fără rană nu e rănire. Și, nefiind rănire, nu poate fi pedepsită. Aici se rupe legătura dintre medicină și justiție. Între ceea ce un veterinar poate dovedi și ceea ce legea poate recunoaște. De aceea cerem Legea care vede durerea - o lege care să recunoască și trauma invizibilă: durerea la atingere, frica, tremuratul, anxietatea. Pentru că durerea nu e doar fizică. Și, uneori, cea care nu se vede doare cel mai tare”, a declarat Laura Fincu, fondatoarea Asociației SACHE.

Petiția este susținută de organizații din toată țara, printre care Kola Kariola, Fundația Visul Luanei, Asociația Dreptate pentru Animale, Clubul Câinilor Utilitari, Happy Tails Timișoara și Help 4 Paws Together.

Unde găsești petiția

Documentul complet, împreună cu lista semnatarilor, va fi transmis către Parlamentul României, în atenția Comisiei pentru Agricultură, a Comisiei pentru Administrație Publică, Ministerului Afacerilor Interne și Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), se mai arată în informațiile transmise de Asociația Sache.

Cetățenii pot susține inițiativa semnând petiția la adresa: https://campaniamea.declic.ro/petitions/legea-care-nu-vede-durerea-nu-apara-viata-schimbam-legea-205-2004.