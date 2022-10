Protest LGBT în București: Tradiția noastră e iubirea. E împotriva proiectului de lege anti-LGBT care se află pe masa Camerei Deputaților

„Cerem egalitate, parteneriat civil și demnitate!

Între 14:00 și 15:00 ne adunăm în Piața Universității din București, în fața Teatrului Național. De acolo vom mărșălui cu sloganuri de protest până în Piața Victoriei. Ne vom opri în alveola principală din fața Guvernului și vom spune Nu Interziceți Iubirea și Vrem Drepturi Egale.

“Clasa politică din România are obligația de a-și trata cetățenii în mod egal și de a le conferi oportunități egale. Membrii comunității LGBTQ+ sunt cetățeni plătitori de taxe, care nu doar că nu au drepturile necesare pentru a-și duce viața în mod demn, dar sunt încontinuu țintiți de noi propuneri legislative menite să îi demonizeze și să îi discrimineze. România este condamnată la CEDO și CJUE, iar aceste decizii rămân nu doar neaplicate, ci se încearcă încălcarea și mai multor drepturi. Intenția discriminanta, dar și nepăsarea politicienilor, încurajează atitudini homofobe și transfobe din partea grupărilor de extremă dreaptă precum și numeroase cazuri de violență îndreptate împotriva persoanelor LGBTQ+. Plângerile penale nu sunt luate în mod serios, iar autoritățile rămân în continuare impasibile. Vom ieși în stradă de fiecare dată când va fi necesar, până când vocile noastre vor fi ascultate”, a zis Vlad Viski, Director Executiv MozaiQ.

Prin acest protest,





Cerem deputaților români să respingă propunerea de lege PL-x nr. 243/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului. Proiectul de lege încearcă introducerea în legislație a interdicției informațiilor despre homosexualitate și identitate de gen în familie, școli, instituții medicale, mass-media, internet etc. Această lege încalcă dreptul la liberă exprimare, reinstituie cenzura, încalcă accesul persoanelor sub 18 ani la servicii de sănătate, încalcă libertatea presei, discriminează fățiș comunitatea LGBTQ+, încalcă prevederile legii nr. 60/ 23 septembrie 1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice. Cenzura oricăror filme, seriale, desene animate, documentare sau știri va veni în mod natural din această lege, și se vor interzice, ca în Rusia, orice fel de manifestări sau expuneri de steaguri LGBT, sub pretextul că ar fi „propagandă homosexuală ce lezează interesul superior al copilului”. Suntem oameni, iar această lege ne afectează demnitatea și validitatea.









Vrem parteneriat civil! România este una dintre ultimele 6 țări membre UE care încă nu au niciun fel de recunoaștere a cuplurilor formate din persoane de același sex. Persoanele gay, lesbiene și bisexuale sunt cetățeni cu obligații egale în fața legii, care au nevoie de drepturi egale. În ultimii 10 ani au fost respinse deja 3 propuneri legislative de parteneriat civil. În 2019 a fost depus ultimul proiect de lege care propune parteneriat civil între persoane de același sex și de atunci zace în continuare pe mesele Camerei Deputaților. Cerem parlamentarilor să aprobe legea parteneriatului civil!









Cerem înlesnirea procesului de tranziție legală pentru persoane trans! În prezent procesul de schimbare a actelor pentru persoanele trans este extrem de anevoios și umilitor, neexistând reglementări concrete din punct de vedere legal. Din această cauză, fiecare caz este abordat individual și fiecare judecător decide după propria părere dacă persoana trans poate sau nu să își schimbe actele. Avem nevoie de un procedeu legislativ nediscriminant și facil, pentru ca persoanele trans să își poată schimba actele într-un mod demn”, a transmis MozaiQ.





Asociația MozaiQ LGBT este o organizație comunitară care luptă pentru drepturile omului și care participă la dezvoltarea comunității LGBT din România sub stindardul solidarității și încrederii reciproce, rezultate din activități sociale, o prezență pe scena culturală alternativă, precum și atenția deosebită acordată diverselor grupuri din comunitate.

