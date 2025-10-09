€ 5.0953
Data actualizării: 12:38 09 Oct 2025 | Data publicării: 12:38 09 Oct 2025

Proprietarul companiei care a fabricat siropul de tuse mortal pentru 17 copii, arestat de poliția indiană
Autor: Andrei Itu

FOTO cu rol ilustrativ: Freepik @naypong
 

Poliţia indiană l-a arestat pe proprietarul companiei de sirop de tuse legată de moartea a cel puţin 17 copii din estul Indiei.

Este vorba despre proprietarul S. Ranganathan al companiei Sresan Pharmaceutical Manufacturer,  a declarat joi pentru Reuters un ofiţer de poliţie superior din regiune.

Toate decesele, legate de siropul "Coldrif"

Copiii, toţi cu vârsta sub cinci ani, au murit în ultima lună după ce au consumat medicamente pentru tuse care conţineau dietilenglicol toxic în cantităţi de aproape 500 de ori mai mari decât limita admisă.

Toate decesele au fost legate de siropul 'Coldrif' al Sresan Pharma, care a fost interzis în mai multe părţi ale Indiei după ce un test a confirmat prezenţa substanţei chimice joia trecută.

Proprietarul companiei care a fabricat siropul, arestat


S. Ranganathan, proprietarul companiei care a fabricat siropul, cu sediul în statul Tamil Nadu, a fost arestat miercuri la Chennai şi va fi adus în faţa instanţei, a declarat un ofiţer de poliţie superior. După apariţia sa în instanţă, Ranganathan va fi mutat din statul său natal în oraşul Chhindhwara din Madhya Pradesh, a declarat pentru Reuters Ajay Pandey, reprezentantul poliţiei din Chhindhwara.

Conform legii, producătorii de medicamente din India trebuie să testeze fiecare lot de materii prime şi produsul final.

Exporturile de sirop de tuse necesită un nivel suplimentar de teste în laboratoare autorizate de guvern începând cu 2023, după ce moartea a peste 10 copii în Gambia, Uzbekistan şi Camerun a fost legată de siropurile indiene.

O "lacună de reglementare" în procesul de verificare

Organizaţia Mondială a Sănătăţii a declarat, de asemenea, că acest caz recent evidenţiază o "lacună de reglementare" în procesul de verificare a medicamentelor vândute pe plan intern din India şi a avertizat că unele exporturi ar fi putut avea loc neoficial.

Autorităţile indiene au cerut, de asemenea, săptămâna aceasta oamenilor să evite alte două siropuri vândute local, Respifresh şi RELIFE, fabricate de Shape Pharma şi Rednex Pharmaceuticals, cu sediul în statul Gujarat, după ce testele au descoperit că şi acestea conţineau aceeaşi substanţă chimică toxică. Shape şi Rednex nu au răspuns solicitărilor de comentarii.

India, "farmacia lumii"

Cunoscută drept "farmacia lumii", India este al treilea cel mai mare producător de medicamente din lume ca volum, după SUA şi China.

India furnizează 40% din medicamentele generice utilizate în SUA şi peste 90% din totalul medicamentelor din multe naţiuni africane, notează Agerpres.

