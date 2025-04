Promovarea culturală a României în lume. Ce provocări întâmpină țara noastră / video

VEZI ȘI - EXCLUSIV Locul României în clasamentul european al Culturii. Te așteptai? Aceste lucruri ar trebui să le audă cât mai mulți / video

Într-un interviu exclusiv pentru DC News, Liviu Jicman, președintele Institutului Cultural Român (ICR), a spus ce provocări întâmpină cultura românească și cum este promovată aceasta peste hotare.

„Instrumentele ICR sunt multe, la fel și provocările. Cea mai mare provocare este cea a bugetului limitat pentru proiecte, dar cred că în același timp, depinde de noi, de colegii mei din reprezentanțe, să găsim partenerii potriviți pentru a menține și a dezvolta parteneriate în acest sens. Dacă rolul meu și al conducerii de la București este și acela de a pleda în fața autorităților pentru creșterea bugetului de proiecte, cred că rolul comun este de a fi facilitatorii unor astfel de parteneriate. Până la urmă, cred că este important să organizăm sau să fim parteneri la evenimente de succes, dar este important și să facilităm dialogul dintre artiștii din România, operatorii culturali din țară, cu alți parteneri internaționali.

Pe de o parte am reușit să reluăm Programul Cantemir, în 2023, aș spune că anul acesta avem o temă generoasă, pentru că pe lângă parteneriatul dintre operatorii din România și organizații din țara gazdă, am pus un punctaj suplimentar pentru proiectele care fie promovează patrimoniul cultural al minorităților din România, fie care promovează artiști și creatori din Republica Moldova, fiindcă încercăm să transmitem acest mesaj al culturii comune, care ne unește și cu care să ne prezentăm împreună mai ales pe plan internațional. Este foarte important să existe parteneriate care se leagă“, a spus Liviu Jicman.

CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV Cum este percepută cultura românească în străinătate. „Vârfurile“ care au dus România pe noi culmi / video

Proiect-pilot „Romanian Books for Children“

Institutul Cultural Român a inaugurat un proiect-pilot, „Romanian Books for Children“, care își propune să promoveze cultura românească în rândul tinerilor din alte țări.

„De asemenea, cred că în domeniul literaturii, programele noastre de traducere au un rol important. Pe lângă ce reușim să prezentăm la târgurile de carte sau evenimente dedicate literaturii române, cred că traducerile scriitorilor români din străinătate de către edituri străine sunt importante. Aș vrea să menționez cea mai recentă inițiativă a noastră. Am inaugurat o nouă secțiune Romanian Books for Children, deoarece credem că literatura pentru copii este pe de o parte în expansiune, această industrie crescând de la an la an, iar pe de altă parte, cred că trebuie să fie un capitol separat, deoarece sunt importante atât conținutul, cât și partea de ilustrație. Am făcut anul acesta un proiect-pilot și sperăm ca anul viitor să devină consacrat.

Cele mai importante sunt proiectele pe care le organizăm împreună în diverse clustere ale lumii, unde în aproximativ 20 de ambasade ale României din întreaga lume participăm în proiecte comune europene. Vorbim de festivaluri de film și de carte, unde punem cultura română într-un context european și astfel beneficiază și de o promovare suplimentară.

Chiar în aceste zile, pe 24 aprilie, va debuta Festivalul de Jazz de la Bremen, un târg unde este o ocazie de a promova industria și domeniul jazz-ului. Suntem la a treia participare consecutivă. E vorba de artiștii din România care sunt promovați prin intermediul standului pe care ICR îl organizează acolo și sperăm să îi încurajăm pe muzicienii și producătorii din România să aibă prezențe proprii acolo în anii viitori“, a spus, la DC News, Liviu Jicman, președintele Institutului Cultural Român (ICR).

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News