Program naţional de educaţie rutieră pentru liceeni. "Vă propunem ca schimbarea să înceapă cu noi"

La lansarea programului vor participa:

• Camelia Ene, CEO & Country Chairman MOL România

• Bogdan Oproiu, Comisar Șef Direcția Rutieră, Poliția Română

• Ion Arseni, Vicepreședinte Asociația E.D.I.T.

• Ionuț Ioțe, reprezentant Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU)

• Ana Stoica - director Colegiul Național Sfântul Sava

• Ana Maria Ștefan - Inspector Școlar IMSB

• Adrian Grigore – Expert siguranță rutieră, pilot de raliu



În cadrul acestei inițiative, liceenii vor participa la workshop-uri realizate de specialiști în siguranță rutieră, dar și în acordarea primului ajutor, care au rolul de a-i ajuta să descopere măsurile de precauție pe care le pot lua pentru a se deplasa în siguranță, indiferent dacă sunt pietoni sau conducători auto.

"Ne bucurăm să vă cunoaştem şi suntem siguri că activitățile derulate astăzi au fost utile şi distractive pentru vol Castorile sunt intotdeauna un prilej de bucuria pentru toata familia el de aceen siguranta tuturor pasagerilor ar trebui sa primeze pentru a ajunge cu bine la destinatie. Stim ca uneori centura de siguranță poate părea inconfortabilă sau scaunul auto poate fi o adevarata provocare pentru părinții care încearca sa il convinga pe cel mic să rămână, calm pe toată durata călătoriei, insa pentru a elimina aceste bariere va propunem o alta perspectiva. Imaginati-va ca centura de siguranta este ca o persoană dragă care ne oferă o îmbrăţişare şi care ar fi tare tristă daca ni s-ar întâmpla ceva pe drum. De asemenea, imaginați-vă că scaunul auto este o bună oportunitate pentru cel mic de a asculta o nouă poveste, de a descoperi noi jocuri şi de a afla despre activitatile care urmează să se destăsoare în vacanţă.



Aşadar, vă propunem ca schimbarea să înceapă cu noi înşine şi să contribuim la creşterea gradului de siguranță rutieră prin utilizarea tuturor sistemelor de siguranță ale maşinii in calatoriile noastre şi nu numai.



Împreună putem contribui la diminuarea numărului de decese cauzate de accidentele rutiere şi putem salva viața celor dragi.



Componenta senzorială atunci când este în trafic, şoferul receptează o mulțime de stimuli (semaforul, indicatoarele rutiere, pietoni, alte maşini etc.) cu ajutorul organelor de simt (ochi, urechi etc.). Din multitudinea de elemente întâlnite, conducătorul auto trebuie să le selecteze pe cele corecte astfel încât să fie în siguranță în trafic (vede culoarea galbenă a semaforului, apasă pe frână şi se pregăteşte să oprească).



Atenția. Are rolul de a ajuta şoferul să se orienteze şi să se concentreze pe anumite elemente din trafic. Aceasta dirijează activitatea şoferului şi îmbunătăţeşte performanţa sa în trafic. Atenţia poate fi voluntară şi involuntară. Cu cât şoferul acumulează mai multă experiență, cu atât atenţia involuntară preia locul celei voluntare şi astfel şoferul poate consuma mai puține resurse (ca şofer începător oboseşti mai repede deoarece eşti foarte atent la multe elemente noi; un şofer experimentat obosește mai greu deoarece multe elemente sunt deja cunoscute).



Componenta emoțională - Emoțiile şi sentimentele noastre



influenţează foarte mult siguranţa noastră în trafic. Atunci când suntem nervoşi sau tensionați tindem să conducem mai agresiv, iar atunci când suntem fericiţi şi entuziasmati tindem să fim mai puțini atenți la elementele din trafic. Din acest motiv, cel mai bine ar fi să fim calmi atunci când suntem la volan deoarece astfel putem să rămânem conectați la trafic.

Gândirea Gândirea ne ajută să luăm decizii atunci când suntem în trafic. Aceste decizii sunt strâns legate de cunoştinţele acumulate de-a lungul timpului în legătură cu elementele din traficul rutier.



Memoria. Cu ajutorul acesteia (sub toate formele ei) putem învăța, stoca, memora şi reactualiza informațiile acumulate de-a lungul timpului, în trafic, din experiențele anterioare etc. Aceasta este foarte importantă atunci când devenim şoferi (şi nu numail) deoarece ne ajută să ne formăm aşa zisa „experiență de condus". Cu cât şoferul conduce mai mult timp, cu atât el întâlnește mai multe evenimente în trafic şi învaţă să facă faţă acestora.



Deprinderile

Acestea încep să se formeze atunci când mergem la școala de şoferi şi învăţăm cum să conducem maşina, iar ele evoluează de-a lungul timpului odată cu experienta acumulată (cu cât conducem mai mult şi mai des cu atât ne vom forma propriul stil de condus şi ne va fi mai facil să abordăm diverse situaţii)", transmit organizatorii.

