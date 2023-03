Prof. dr. Irinel Popescu acuză o înscenare orchestrată de organele de urmărire penală: Nu am promis, nu am oferit și nu am dat vreodată mită

"În legătură cu informațiile difuzate în spațiul public în legătură cu trimiterea în judecată a subsemnatului pentru o presupusă mită promisă organelor judiciare, dosarul în discuție a îmbrăcat în “haină” juridică o înscenare minuțioasă orchestrată de organele de urmărire penală, în condițiile în care acuzațiile anterior lansate împotriva subsemnatului se dovedeau “ineficiente” în atingerea scopului urmărit.

Reiterez cu această ocazie faptul că subsemnatul nu am promis, nu am oferit și nu am dat vreodată mită pentru a obține o soluție favorabilă în dosarele în care am fost cercetat. Este total neadevărat faptul că aş fi cerut mită reprezentanților unei companii de IT și la fel de neadevărat este faptul că aş fi apelat la anumite persoane pentru a ocoli legea și a obține soluții favorabile. Am fost prins în această înscenare care va fi analizată de magistrați din perspectiva legalității şi a compatibilității cu jurisprudența europeană", a declarat profesorul Irinel Popescu.

Contextul

O parte a presei scrie că prof. dr. Irinel Popescu este bănuit că ar fi oferit mită o sută de mii de euro procurorilor DNA care îl cercetau într-un dosar în care era anchetat că ar fi primit, în calitate de președinte al CNAS, 170.000 de euro de la o companie IT pentru a încheia contracte de informatizare păguboase.

