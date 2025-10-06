Procurorul-șef al DNA: Anul trecut, am avut doar 4 sesizări din partea ANAF. O surpriză neplăcută

Procurorul-șef al DNA, Marius Voineag, a atras atenția asupra numărului redus de sesizări privind evaziunea fiscală transmise de instituțiile de control către Direcția Națională Anticorupție. Potrivit acestuia, în cursul anului trecut, DNA a primit mai puțin de 40 de sesizări, dintre care doar patru au venit din partea ANAF.

„Am suferit la capitolul sesizări, am avut doar 4 sesizări la nivelul anului trecut din partea ANAF. Patru sesizări pe întreg anul. În total, de la toate instituțiile cu atribuții de control, am avut undeva la 37 de sesizări. Imaginați-vă că noi avem totuși un flux de 1.800 de dosare pe an pe care le deschidem. Și pentru noi a fost o surpriză neplăcută. Mărturisesc că m-aș fi așteptat la mult mai mult”, a declarat Voineag la Antena 3 CNN.

Voineag: Am avut șapte dosare de mare evaziune fiscală

El a menționat că, în ciuda numărului redus de sesizări, procurorii anticorupție au instrumentat mai multe dosare de mare evaziune fiscală, cu prejudicii semnificative.

„Să sperăm că măcar pe viitor lucrurile se vor îmbunătăți. În ceea ce ne privește, am avut șapte dosare de mare evaziune fiscală, pe care am reușit să le facem și publice, prin acuzațiile pe care le-am formulat. Și aici o să vă spun că avem prejudicii între 18 și 96 de milioane de lei pentru fiecare dintre aceste dosare”, a mai spus procurorul-șef al DNA.

„La dosarul care a vizat o fraudă intracomunitară cu privire la achizițiile de autoturisme, avem un prejudiciu constatat de 96 de milioane de lei, dar am reușit să punem sechestre până la 60 de milioane de lei, adică stăm destul de bine în ceea ce privește măsurile asigurătorii”, a mai declarat Voineag.

Funcționari din cadrul ANAF și al Vămii, investigați pentru fapte de corupție

Voineag a mai spus că printre persoanele investigate pentru fapte de corupție se numără și funcționari din cadrul ANAF și al Vămii. „DNA și-a făcut foarte bine treaba în ceea ce privește combaterea corupției în cadrul unor astfel de instituții. Avem undeva la 70 de persoane în ultimii doi ani de zile, cu acuzații formulate, din cadrul ANAF și din Vamă, cu minim 40 de măsuri preventive. Vorbim de infracțiuni de corupție și asimilate infracțiunilor de corupție. Deci aproape 100 de persoane sunt puse sub acuzare din cadrul acestor instituții”, a precizat el.

„O să vă spun, spre exemplu, că am avut un șef de la AJFP Giurgiu care reușea să facă pierdute, să facă șterse, datorii de zeci de milioane de lei contra unor mite de zeci de mii de euro. Cauza e trimisă în judecată”, a mai declarat Marius Voineag.