Procurorii de la Sectorul 1 cer arestarea preventivă a unei persoane bănuită de agresiune sexuală asupra unui minor

Conform sursei citate, victima ar fi fost dusă, vineri, de agresor la domiciliul acestuia din sectorul 1, unde ar fi fost ţinută de la ora 11,00 la ora 18,30, timp în care ar fi fost agresată sexual. În toată această perioadă, victima minoră a agresorului a fost dată în urmărire, după ce părinţii acesteia au reclamat dispariţia ei, au precizat procurorii.

Urmează ca judecătorul de drepturi şi libertăţi de la Judecătoria sectorului 1 să se pronunţe în legătură cu propunerea procurorilor ca persoana bănuită de agresiunea sexuală să fie arestată preventiv.

Amintim faptul că oamenii din București au primit vineri, 4 august, un mesaj prin sistemul RO ALERT, în care se anunța că este căutată o minoră, în vârstă de 11 ani.

„La data de 04.08.2023, minora SOLYOM ELENA MIHAELA de 11 ani a plecat in mod voluntar din Sat Afumati, Com. Afumati, jud Ilfov, existand indicii ca frecventeaza Mun. Bucuresti si jud Ilfov - Oras Voluntari, Com. Afumati, Com. Stefanesti.



Semnalmente: inaltime 1,70 m; greutate 60 kg, constitutie atletica; fata ovala, par negru, lung, ochii caprui. Orice informatie va fi transmisa la numarul unic pentru apeluri de urgenta 112.Pentru a vizualiza fotografia si detalile, accesati linkul. Vezi articolul inițial aici!

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News