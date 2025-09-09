Data publicării:

Prințul William se confruntă cu „emoții complexe” la întoarcerea lui Harry în Marea Britanie

Autor: Doinița Manic
Foto: Instagram @dukeandduchessofcambridge / @sussexroyal
Foto: Instagram @dukeandduchessofcambridge / @sussexroyal

Prințul William nu s-a întâlnit cu fratele său, Prințul Harry, deși acesta se află de ieri în Marea Britanie.

Ieri, Prințul Harry a aterizat în Marea Britanie, înaintea galei WellChild Awards de aseară și a fost văzut la Capela St. George din Castelul Windsor, aducându-și omagiul regretatei Regine Elisabeta, la trei ani de la trecerea ei în neființă. La doar opt mile distanță, Prințul William și Kate Middleton au participat la un eveniment în Sunningdale, Berkshire, pentru a comemora viața extraordinară a fostei monarhe, vizitând Federația Națională a Institutelor Femeilor (WI), care are o legătură specială cu regina.

S-a vorbit mult despre o posibilă întâlnire a lui Harry cu tatăl său înstrăinat, Regele Charles, în cadrul acestei vizite, după ce echipele lor au fost văzute vara aceasta în așa-numite „discuții de pace”. Totuși, ideea unei reconcilieri între Harry și William a fost respinsă din toate părțile.

Ce ar simți, de fapt, Prințul Harry vizavi de fratele său

 

Analizând apariția lui William alături de Kate, experta în limbaj nonverbal Judi James a identificat indicii despre adevăratele sentimente ale viitorului rege față de fratele său. Judi a spus că William ar putea trăi acum un sentiment „complex” de pierdere, întrucât deplânge atât viața bunicii sale – de care a fost foarte apropiat – cât și relația pe care a avut-o odinioară cu Harry.

Ea a declarat pentru Mirror: „Emoțiile lui William sunt, fără îndoială, complexe, întrucât el 'jelea' două persoane pe care le-a iubit: bunica sa, la aniversarea morții ei, și fratele său, care obișnuia să fie cel mai bun prieten al său”.

Deși William are, fără îndoială, sentimente amestecate în legătură cu pierderea relației apropiate cu Harry, Judi consideră că anii de tensiuni dintre frați și devotamentul neclintit al lui William față de Familia Regală îl vor ajuta să-și gestioneze emoțiile dificile. Ea a adăugat: „Loialitatea față de bunica sa ar putea compensa, într-o anumită măsură, tristețea pierderii unui frate. Totuși, nu cred că simpla apropiere va schimba lucrurile, în afară de o oarecare stânjeneală. Faptul că o are pe Kate alături, care înțelege pe deplin întreaga poveste tragică, probabil îl va ajuta”.

O potențială întâlnire între William și Harry, „respinsă din start”

 

Totuși, o sursă a declarat pentru Mirror că avalanșa de acuzații foarte mediatizate lansate de Harry la adresa Familiei Regale a dus la grave probleme de încredere între frați, iar o potențială întâlnire între William și Harry, în următoarele săptămâni, a fost „respinsă din start”. Sursa a precizat: „William simte că Harry a ales în mod repetat expunerea publică în locul rezolvării private și că Familia Regală nu poate fi târâtă la nesfârșit pe prima pagină de fiecare dată când apare un nou contract de promovat”.

Aceeași sursă a adăugat: „Problema cu Harry, dar și cu Meghan, este una de încredere. De când s-au mutat în America de Nord, au erodat orice certitudine privind capacitatea lor de a păstra discreția sau de a-și ține criticile în privat. Pentru ca lucrurile să meargă mai departe, acea încredere trebuie reconstruită, iar echipa Sussex știe că responsabilitatea le revine lor”.

