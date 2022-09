Prințul William, mesaj emoționant: Bunica mea spunea că durerea este preţul pe care îl plătim pentru iubire

Prinţul de Wales, William, moştenitorul tronului britanic, i-a adus un omagiu bunicii sale, Regina Elisabeta a II-a. Declarația a fost publicată sâmbătă de Palatul Kensington şi redată integral de PA Media/dpa, relatează Agerpes



Joi, lumea a pierdut un lider extraordinar, al cărui angajament faţă de ţară, regate şi Commonwealth a fost absolut. Se vor spune atât de multe în zilele următoare despre semnificaţia domniei sale istorice. Eu, însă, am pierdut o bunică. Şi, deşi voi plânge pierderea ei, mă simt totodată incredibil de recunoscător.



Am beneficiat de înţelepciunea şi reasigurarea Reginei până în al cincilea deceniu de viaţă. Soţia mea a beneficiat timp de 20 de ani de îndrumarea şi sprijinul ei. Cei trei copii ai mei au avut ocazia să petreacă vacanţe cu ea şi să creeze amintiri care vor dura toată viaţa lor.



A fost alături de mine în cele mai fericite momente ale mele. Şi a fost alături de mine în cele mai triste zile din viaţa mea. Ştiam că această zi va veni, dar va trece ceva timp până când realitatea vieţii fără Grannie va fi cu adevărat reală.



Îi mulţumesc pentru bunătatea pe care a arătat-o familiei mele şi mie. Şi îi mulţumesc în numele generaţiei mele pentru că a oferit un exemplu de devotament şi demnitate în viaţa publică, care era de altă epocă, dar care a fost întotdeauna relevant pentru noi toţi.



Bunica mea spunea că durerea este preţul pe care îl plătim pentru iubire. Toată tristeţea pe care o vom simţi în următoarele săptămâni va fi o mărturie a iubirii pe care am simţit-o pentru extraordinara noastră Regină. Îi voi onora memoria susţinându-l pe tatăl meu, Regele, în orice mod posibil, este mesajul lui William.

Linia de succesiune a familiei regale britanice. Ce pretendenți la tron are Regele Charles al III-lea

Regina a fost cel mai longeviv monarh al Marii Britanii, după ce a domnit 70 de ani. Avea 96 de ani când a murit pe 8 septembrie 2022.

Născută în 1926, Prințesa Elisabeta a devenit regină la moartea tatălui ei, Regele George al VI-lea, în 1952. S-a căsătorit cu Philip, Duce de Edinburgh, în 1947 și cuplul a avut patru copii: Charles, Anne, Andrew și Edward.

Fost prinț al Danemarcei și al Greciei, Prințul Philip s-a născut în 1921 și a servit în Marina Regală în cel de-al Doilea Război Mondial. A fost cea mai longevivă consoartă a oricărui monarh britanic și s-a retras din îndatoririle regale în 2017, după ce a încheiat peste 22.000 de angajamente solo. Prințul Philip a murit pe 9 aprilie 2021.

Linia principală de succesiune:

Charles a devenit rege - Fiul cel mare al reginei a devenit regele Carol al III-lea.

1. Prințul William, Duce de Cornwall și Cambridge: Prințul William este fiul cel mare al Regelui Carol al III-lea și al Dianei, Prințesa de Wales, iar acum este primul în linia de succesiune la tron.

2. Prințul George de Cornwall și Cambridge: Prințul George de Cornwall și Cambridge s-a născut pe 22 iulie 2013 la Spitalul St Mary's din Londra, fiind primul copil al Prințului William, împreună cu Catherine (Kate) Middleton.

3. Prințesa Charlotte de Cornwall și Cambridge: Al doilea copil al cuplului William - Catherine.

4. Prințul Louis de Cornwall și Cambridge: Al treilea copil al cuplului William - Catherine.

5. Prințul Harry, Duce de Sussex: Al doilea copil al Regelui și ale Prințesei Diana, fratele mai mic al Prințului William. S-a căsătorit cu actrița americană Meghan Markle la data de 19 mai 2018, la Castelul Windsor. În ianuarie 2020, cuplul regal a transmis că se va retrage din calitatea de „seniori” ai familiei regale.

6. Archie Harrison Mountbatten-Windsor: Primul copil al Prințului Harry împreună cu Meghan.

7. Lilibet Diana Mountbatten-Windsor: Al doilea copil al Prințului Harry împreună cu Meghan.

