Prințul Harry și Meghan Markle, surprinși noaptea la un concert. Au băut, au dansat și s-au înbrățișat tandru, în văzul tuturor - Foto în articol

Prințul Harry și Meghan Markle au fost văzuți în timp ce beau și dansau într-o seară, Harry punându-și tandru mâna în jurul taliei soției sale. Ducele și ducesa de Sussex au fost la Santa Barbara Bowl din California pentru un concert cu Jack Johnson, miercuri seară, scrie The Sun.

Harry a fost a fost văzut înfășurându-și brațele în jurul taliei lui Meghan, în timp ce îl asculta pe cântărețul în vârstă de 47 de ani din Hawaii, apreciat pentru muzica sa relaxată. Martorii au spus că perechea a sosit separat, Meghan ajungând acolo la ora 20.00.

Prințul Harry s-a alăturat soției sale o oră mai târziu, iar cuplul a urmărit concertul dintr-o secție specială izolată, împreună cu alte 10 persoane. Imaginile obținute de TMZ arată cuplul sorbind băuturi după o lună stresantă și emoționantă. Meghan a fost văzută aplaudând, bucurându-se de muzică și zâmbind fulgerător către mulțimea din sală.

