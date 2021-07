Prințul George, gestul care au făcut înconjurul lumii la Finala EURO 2020. "Este ruşinos" FOTO/VIDEO

Finala de la EURO 2020 a adus pe Wembley nume importante din showbiz-ul international, dar și din Familia Regala a Marii Britanii.

Reprezentații Casei Regale a Marii Britanii au fost Prințul William, Kate Middleton și Prințul George, iar alături de ei s-au aflat și Boris Johnson și soția sa, Aleksander Ceferin, dar și alte nume importante.

Cine este românul care a stat lângă Prințul William și Kate Middleton, în loja VIP, la Finala EURO 2020

Prințul George, fiul cel mare al Prințului William și al lui Kate Middleton, a facut spectacol pe Wembley.

Gestul copilului în vârstă de doar șapte ani a facut inconjurul lumii în momentul în care, în al doilea minut de joc, Luke Shaw a marcat primul gol al Angliei.

Acesta nu a fost singurul moment în care Prințul George a stârnit un val de reacții din partea internauților, pentru că după momentul de bucurie maximă, a urmat momentul de la finalul meciului, atunci când Anglia a pierdut meciul.

La finalul meciului, alături de mama sa, prințul George părea pur și simplu devastat. La rândul ei, Ducesa de Cambridge a fost surprinsă cu mâinile pe față.

Pentru a-și consola copilul, Prințul William i-a pus o mână protectoare pe umăr. Fotografia cu George, cu ochii în jos, plin de dezamăgire, a făcut înconjurul rețelelor de socializare.

Internauții, val de reacții după gestul Prințului George

Odată cu gestul Prințului, s-au lansat o mulțime de comentarii, atât pozitive, cât și negative.

- "Uitaţi-vă la acest zâmbet. Prinţul George este drăguţ"

- "Atâta fericire. Iubesc zâmbetul său larg"

- "Cea mai frumoasă reacţie"

- "Prinţul George se distrează minunat - entuziasmul său arată într-adevăr că are o inimă albastră"

- "Este ruşinos"

- "Bietul băiat este nevoit să poarte acele haine în loc să îmbrace tricoul Angliei"

Prințul William, după ce 3 jucători englezi au fost atacați

După decernarea trofeului EURO 2020, Prințul William le-a transmis un mesaj pe twitter fotbaliștilor englezi:

"Sfâşietor. Felicitări Italiei pentru o mare victorie. Anglia, ai ajuns atât de departe, dar din păcate azi nu a fost ziua ta. Puteţi ţine capul sus şi puteţi fi mândri de voi. Ştiu că urmează mult mai multe. W", a scris Prinţul William.

Marcus Rashford, Jadon Sancho și Bukayo Saka sunt cei 3 englezi care au ratat la loviturile de departajare și după meci au fost țintele remarcilor rasiste pe rețelele sociale.

"Mi-e silă de abuzurile rasiste îndreptate către jucătorii Angliei după meciul de aseară. Este total inacceptabil ca jucătorii să fie nevoiți să suporte acest comportament abominabil. Trebuie ca totul să se oprească acum, iar cei implicați ar tebui trași la răspundere", a scris Prințul William pe Twitter.

"Suntem dezgustaţi să vedem că jucătorii echipei noastre, care au dat totul în această vară, au fost supuşi unor agresiuni discriminatorii online după meciul din această seară. Noi susţinem jucătorii noştri. FA condamnă orice formă de discriminare şi este consternată de rasismul difuzat pe reţelele de socializare la adresa anumitor jucători ai Angliei", a declarat și Federaţia Engleză de Fotbal (FA)

Poliţia londoneză a anunţat că "anchetează" asupra acestor postări "insultătoare şi rasiste" în mediul online, potrivit digisport.ro

