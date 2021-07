Cine este românul care a stat lângă Prințul William și Kate Middleton, în loja VIP, la Finala EURO 2020

Loredana Groza, despre operațiile estetice: Nu am niciuna! M-am născut așa, n-am avut nevoie să vin cu jențile luate din oraș

Naţionala Italiei este noua campioană europeană, după ce a învins echipa Angliei cu scorul de 3-2 la loviturile de departajare, duminică seara, pe Stadionul Wembley din Londra, în finala EURO 2020, în care scorul a fost egal, 1-1 (0-1, 1-1), la finalul celor 120 de minute.

Întreaga Europă și fani ai fotbalului au stat cu ochii pe stadionul Wmbley, la meciul dintre Anglia și Italia, pentru a afla marele câștigător al EURO 2020.

Deși favorită, Anglia a pierdut finala pe mâna antrenorului și a celor trei jucători tineri care au ratat loviturile de la 11 metri. Saka, cel mai tânăr jucător, a fost cel care a pecetluit soarta finalei, ratând ultima șansă a Angliei.

Pe lângă privirile ațintite pe meci, ochii au fost și pe lojele VIP, iar un detaliu a ieșit în evidență. Alături de Familia Regală britanică, mai exact lângă Prințul William, Kate Middleton și Prințul George, s-a aflat și un român, și nu oricine.

Este vorba de președintele Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, potrivit playtech.ro.

Mai mult, în lojele VIP s-au aflat și Tom Cruise, Louis Figo, David Becham și premierul Boris Johnson.

Conform fotografiilor, Răzvan Burleanu s-a aflat foarte aproape de locul unde a stat Prințul William, alături de soția sa și de Prințul George.

Invitații de acest gen au fost trimise majorității președinților de Federații din Europa, cât despre Răzvan Burleanu, acesta este foarte bun prieten cu șeful UEFA, Aleksander Ceferin.

După decernarea trofeului EURO 2020, Prințul William le-a transmis un mesaj pe twitter fotbaliștilor englezi:

"Sfâşietor. Felicitări Italiei pentru o mare victorie. Anglia, ai ajuns atât de departe, dar din păcate azi nu a fost ziua ta. Puteţi ţine capul sus şi puteţi fi mândri de voi. Ştiu că urmează mult mai multe. W", a scris Prinţul William.

Englezii s-au ambiționat și au folosit sintagma „It's coming home” (n.r., trofeul revine în patria fotbalului) pe durata Campionatului European, iar înfrângerea din ultimul act al turneului a fost dureroasă. Tocmai de aceea, internauții nu au stat pe gânduri și au făcut glume pe seama mai multor faze din partidă și nu numai.

A very happy and relieved Prince William celebrates England's victory over Denmark at Wembley last night!

Family meeting…. Prince William aka The Duke of Cambridge meeting Crown Prince Frederik, Crown Princess Mary and Prince Christian of Denmark before the game. The Princes are all descendants of King Christian IX. of Denmark.



Yes, also Prince William! #ENGDEN #EURO2020