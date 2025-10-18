Primarul din Sinaia, Vlad Oprea, revine în funcție. Edilul este cercetat într-un dosar instrumentat de DNA

Primarul oraşului Sinaia, Vlad Oprea, a anunțat, sâmbătă, că își reia funcția la conducerea administrației locale, după o perioadă în care a avut interdicția de a-și exercita mandatul, fiind implicat într-un amplu dosar de corupție instrumentat de DNA.

„Dragi prieteni, de luni, mă întorc la Primărie. Cu aceeași energie, același respect pentru oameni și aceeași dorință de a duce mai departe proiectele începute pentru Sinaia.

Am văzut în ultimele luni destule încercări de a bloca, amâna și distorsiona tot ceea ce am construit împreună. Toate acestea combinate cu multă incompetență.

Adevărul e simplu, orașul are nevoie de oameni care muncesc, nu de cei care fac calcule politice pe spatele comunității sau au doar interese personale.

Mulțumesc tuturor celor care au rămas aproape, care au înțeles că binele orașului Sinaia nu poate fi pus pe pauză.

De luni, ne întoarcem la treabă cu seriozitate, transparență și încredere!

#Binele învinge!”, a transmis Vlad Oprea într-o postare pe rețelele de socializare.

Dosarul în care este anchetat Vlad Oprea

Primarul Vlad Oprea a fost trimis în judecată de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) într-un dosar ce vizează fapte de abuz în serviciu și fals intelectual, legate de modul în care a fost finanțată și construită clădirea Centrului de Informare Turistică din Sinaia, dar și de folosirea ilegală a unor bunuri ale Primăriei.

Conform anchetatorilor, edilul ar fi dispus, în perioada 2013-2014, achiziționarea unor echipamente și dotări care nu aveau legătură cu obiectivul finanțat din fonduri europene, folosind sume din bugetul local pentru cheltuieli neeligibile. Prejudiciul estimat de procurori depășește 400.000 de lei.

În același dosar sunt vizați și alți funcționari din Primăria Sinaia, dar și reprezentanți ai unor firme contractante. În urma deschiderii anchetei, Vlad Oprea a fost plasat inițial sub control judiciar, iar ulterior a fost arestat preventiv pentru o perioadă de 30 de zile. Ulterior, măsura a fost înlocuită cu arest la domiciliu, iar instanța i-a interzis exercitarea funcției de primar pe durata anchetei.