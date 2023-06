Prima reacție a Adelei Popescu, după ce soțul ei a publicat o fotografie cu ea nemachiată, fără să-i ceară aprobarea: „Cu petele alea pe față?”

Adela Popescu ne-a vorbit, într-un interviu în exclusivitate pentru Spectacola, despre relația specială pe care o are cu soțul ei, Radu Vâlcan.

Adela Popescu și Radu Vâlcan formează, fără îndoială, una dintre cele mai solide și frumoase căsnicii din showbiz-ul românesc. Au trei copiii minunați împreună, se iubesc ca în prima zi și niciodată nu uită și să-și demonstreze aceste sentimente puternice, prin diferite gesturi mici. În acest sens, zilele trecut, Radu Vâlcan a postat o fotografie pe rețelele de socializare în care partenera sa de viață apărea complet nemachiată. Mai mult, acesta și-a înștiințat fanii de faptul că vedeta nu și-a dat aprobarea pentru ca el să facă publică acea poză și, cu toate acestea, a ales să o distribui public, alături de un mesaj extrem de emoționant. Am întâlnit-o pe Adela Popescu la un eveniment monden, unde am întrebat-o despre reacția pe care a avut-o în momentul în care a văzut rândurile scrise de soțul ei, dar și fotografia cu pricina.

„I-am zis: „Dar tu o poză mai frumoasă nu puteai să găsești?” Pe mine m-a emoționat ce a postat el, ce a scris el m-a emoționat tare, dar la poză am zis „Hai, măi iubire. Cu petele alea pe față?” Și mi-a zis că eu așa sunt, asta sunt și am zis ok, bine. Probabil că dacă mă supăram, ar fi șters-o, dar nu se pune problema, îți dai seama.”, a declarat Adela Popescu, în exclusivitate pentru Spectacola.

Adela Popescu, dezvăluiri inedite din intimitatea celor doi

Nu este prima dată când Radu Vâlcan face un astfel de gest romantic, ne-a spus vedeta. Acesta îi trimite în repetate rânduri mesaje și diferite declarații de dragoste, pe care însă cei doi obișnuiesc să le țină private. De fiecare dată, Adela ne spune că este surprinsă de aceste gesturi mărunte, care au însă o însemnătate foarte mare.

Citește continuarea pe: https://www.spectacola.ro/prima-reactie-a-adelei-popescu-dupa-ce-sotul-ei-a-publicat-o-fotografie-cu-ea-nemachiata-fara-sa-i-ceara-aprobarea-cu-petele-alea-pe-fata_29904.html?fbclid=IwAR0JQ3vst8rkDYyk2EEqpuc9Mwt3NXUT8-UnopXbe19LlzAlj9ReljROSUY

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News