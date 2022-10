Președintele Germaniei, forțat să fugă la adăposturile antiaeriene în timpul călătoriei la Kiev/ foto

În timpul opririi sale din Chernihiv, s-a declanșat o alertă de raid aerian, ceea ce l-a forțat pe oficial să se alăture jurnaliștilor și altor demnitari într-un adăpost.

German President Frank-Walter Steinmeier is visiting Ukraine today.



While he was talking to the media in Chernihiv, an air raid alert went on and everyone needed to go to the shelter.



A very good illustration why Ukraine needs more air defense systems ASAP.



????: dpa pic.twitter.com/VRAyrQD7Fl