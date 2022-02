Președintele CNN a demisionat, după ce a dezvăluit că are o relație secretă cu directoarea executivă / Foto cu caracter ilustrativ: Pexels

Președintele CNN, Jeff Zucker, a demisionat după ce a recunoscut că are o relație secretă cu directorul executiv.

Jeff Zucker, președintele CNN, a demisionat din funcție, declarând că nu a dezvăluit faptul că are o relație romantică cu un alt director senior al CNN.

Era de așteptat ca Zucker să părăsească CNN luna următoare, odată ce fuziunea diviziei media a AT&T și Discovery va fi finalizată, dar demisia de miercuri intră în vigoare imediat.

„Am fost întrebat despre o relație consensuală cu cel mai apropiat coleg al meu, cineva cu care am lucrat de mai bine de 20 de ani”, a scris Zucker într-un memoriu personal. „Am recunoscut că relația a evoluat în ultimii ani. Mi s-a cerut să o dezvălui, dar nu am făcut-o. Am greșit... Drept urmare, îmi dau demisia astăzi.”, a precizat acesta.

În 1991, Zucker a fost numit producător executiv al emisiunii Today de pe NBC, la vârsta de 26 de ani, și a fost creditat pentru succesul său. El a urcat rapid în rândurile NBC, având emisiuni cu Joe Rogan și Donald Trump.

Zucker a preluat CNN în 2013, revigorând ratingurile rețelei de știri.

Zucker a avut o relație cu Allison Gollust, vicepreședinte executiv și director de marketing al CNN, relatează New York Times.

„Jeff și cu mine suntem prieteni apropiați și parteneri profesioniști de peste 20 de ani”, a scris ea. „Recent, relația noastră s-a schimbat în timpul COVID. Regret că nu am dezvăluit-o la momentul potrivit. Sunt incredibil de mândră de timpul petrecut la CNN și aștept cu nerăbdare să continui munca grozavă pe care o facem în fiecare zi.”, a mai scris aceasta.

Atât Zucker, cât și Gollust sunt divorțați, scrie Fortune.

Dan Negru a dezvăluit MOTIVUL plecării de la Antena 1

Dan Negru a dezvăluit pentru Spectacola care este motivul pentru care a plecat de la Antena 1. Prezentatorul a vorbit și despre planurile pe care le are la Kanal D.

Întrebat care este motivul pentru care a plecat de la Antena 1 după 22 de ani de colaborare, Dan Negru a spus: "Vorbele tuturor care ma etichetau drept “cel mai longeviv”. Atunci m-am speriat pentru că mi-am dat seama că m-am oprit din evoluție la doar 50 de ani. Noi suntem generația care am intrat in media la 20 de ani și părem ca suntem de o viața pe ecrane. Așa ca am decis ca e vremea sa căutam și alte vieți, altfel ne vom plafona. Colegii mei au descoperit asta mai demult. Mie mi-a luat ceva vreme."

Dan Negru a fost întrebat și dacă va prezenta Revelionul în 2023.

"E mult până la Revelion. Am văzut sutele de memeuri din online, dar mai e până la iarna. Nici măcar n-am ieșit din iarna asta. 22 de ani e aproape un sfert de secol. Proiectele care vor veni, in primăvara sau toamna au întâietate. Apoi, om vedea și ce va fi cu Revelionul.", a spus Dan Negru (citește mai mult AICI).

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News