Ianis Hagi ar putea fi vândut de Glasgow Rangers: Timpul nu aşteaptă pe nimeni şi niciun jucător accidentat grav nu revine la jumătate din jucătorul care a fost

”Timpul său la Rangers a luat sfârşit? Ei bine, este puţin probabil să se întoarcă la forma dinaintea accidentării. Deci, probabil, este timpul ca Rangers să încaseze nişte bani din vânzarea sa, fonduri necesare pentru campania din vară.

Timpul nu aşteaptă pe nimeni şi niciun jucător accidentat grav nu revine la jumătate din jucătorul care a fost. Singurul său avantaj ar putea fi Michael Beale, cel care şi-ar dori mai mult să-l păstreze, decât să-l lase să plece.

Dar ne îndoim şi de acest lucru. Hagi este, probabil, unul dintre cei care vor pleca în această vară. Dacă este vorba despre o vânzare, atunci reînnoirea contractului ar fi un lucru înţelept, într-adevăr. Orice altceva ar fi doar o eroare masivă.

Starurile Glen Kamara, Ben Davies și Ianis Hagi ar putea fi implicate într-o mutare. De unde ar putea recupera clubul bani? Numele lui Ianis Hagi a fost discutat într-un eventual transfer de 3 milioane de lire sterline la Celta Vigo, după ce în ianuarie a semnat un nou contract cu Rangers.

Șefii de pe Ibrox ar putea alege banii în locul unui jucător care încă nu și-a pus amprenta în epoca Beale", au scris cei de la Ibrox Noise.

În decembrie, Ianis a semnat prelungirea contractului cu Rangers

Hagi, 24 ani, care iniţial s-a alăturat clubului britanic sub formă de împrumut de la Genk, în ianuarie 2020, a avut un impact enorm în lunile dinaintea suspendării sezonului din cauza pandemiei de Covid-19, inclusiv o dublă de neuitat în revenirea cu Braga din Europa League, scrie Agerpres.



Impactul avut în cele 13 apariţii a făcut ca Rangers să îl transfere definitiv în vara anului 2020, iar de atunci mijlocaşul român a mai disputat 73 de partide în toate competiţiile, marcând 15 goluri.



Ianis Hagi a avut un rol important în titlul cucerit de Rangers în Scoţia în sezonul 2020/21, cu opt goluri marcate şi numeroase pase de gol, însă ultimul său sezon s-a încheiat în ianuarie 2022 din cauza unei accidentări la genunchi.



Internaţionalul român a revenit recent la antrenamente, iar redebutul său este aşteptat cât de curând, el având de parcurs un program de recuperare meticulos, sub îndrumarea departamentului medical al clubului.



Istoria acestui club te împinge în fiecare zi pe teren să fii un jucător mai bun şi un om mai bun. Îmi place să cred că am lăsat ceva în urma mea şi am oferit amintiri plăcute suporterilor, însă simt că nu am făcut tot ceea ce doream. Încă am multe lucruri de arătat şi oferit acestui grup de la Rangers, cât şi fanilor, aştept cu nerăbdare să revin, a declarat Hagi după ce a semnat noul contract.



La rândul său, managerul Michael Beale a spus: Sunt încântat că Ianis şi clubul s-au pus de acord pentru acest nou contract. El este un jucător care a avut un impact major, atât pe teren, cât şi în afara lui când am fost prima oară la Rangers şi va fi un atu important pentru noi când va reveni.



Personalitatea şi profesionalismul său ireproşabil sunt importante pentru grupul nostru şi aştept cu nerăbdare să lucrez din nou cu el când va reveni, a subliniat antrenorul echipei scoţiene.



Ianis are un caracter fantastic şi e cineva care a apreciat perioada sa de până acum la Rangers. Suntem cu toţi încântaţi să îl vedem din nou cu mingea la picior, făcând ceea ce iubeşte, a declarat şi directorul sportiv Ross Wilson.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News