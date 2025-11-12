Premierul Starmer evită confruntarea cu Trump în scandalul BBC, dar promite un lucru

Prim-ministrul britanic Keir Starmer a promis miercuri să „apere un BBC puternic și independent”, evitând însă orice referire la amenințările președintelui american Donald Trump privind chemarea în instanță a postului public britanic pentru defăimare, transmite AFP.

Postul BBC trebuie să „își facă ordine în problemele sale”, „să respecte cele mai înalte standarde” jurnalistice și „să-și corecteze rapid erorile”, a estimat premierul laburist britanic, cu două zile înainte să expire un ultimatum prin care Trump a cerut postului britanic să prezinte public scuze și să retragă un documentar în care BBC i-a editat un discurs pentru a crea impresia că și-ar fi incitat susținătorii să ia cu asalt Capitoliul pe 6 ianuarie 2021. În caz contrar, Donald Trump a amenințat că va da în judecată BBC și va cere acestui post 1 miliard de dolari ca daune morale.

Premierul britanic, precaut în declarații privind scandalul BBC-Trump

Premierul Starmer, care este atent să păstreze relații bune cu președintele Trump, a fost întrebat miercuri de un deputat britanic dacă intenționează să-i ceară liderului de la Casa Albă să renunțe la procesul de calomnie, după ce directorul general al BBC, Tim Davie, și șefa canalului de știri al postului, Deborah Turness, au demisionat.

Citește și: Cum se apără premierul britanic Starmer, după zvonurile că propriii miniștri ar încerca să-l înlăture

Șeful guvernului britanic a ocolit răspunsul la întrebare, afirmând că va „apăra mereu un BBC puternic și independent”. „Unii ar dori ca BBC să nu existe. Unii dintre ei sunt chiar aici”, a adăugat el, făcând referire la opoziția conservatoare.

Într-un documentar difuzat în octombrie 2024, chiar înainte de alegerile prezidențiale din SUA, postul BBC a lipit două fragmente distincte dintr-un discurs susținut de Trump înaintea asaltului asupra Capitoliului din ianuarie 2021, după ce pierduse alegerile în fața lui Joe Biden și căuta o modalitate de a invalida în Congres învestirea acestuia.

Trump a spus atunci în discurs: „Vom mărșălui către Capitoliu și ne vom susține curajoșii senatori și reprezentanți în Congres”. Acestui fragment BBC a alăturat mesajul „ne vom lupta ca diavolii”, rostit de Trump într-un alt pasaj al discursului, postul britanic recurgând la această manipulare pentru a sugera că Trump și-a incitat susținătorii să atace Capitoliul, scrie Agerpres.

Citește și: Cum își cere scuze președintele BBC după scandalul iscat de editarea unui discurs al lui Donald Trump