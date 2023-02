Premierul Poloniei anunță că e în favoarea trimiterii de avioane de luptă în Ucraina. Critici dure la adresa lui Olaf Scholz

Polonia ar fi pregătită să furnizeze Ucrainei avioane de luptă F-16 dacă partenerii NATO vor decide în mod colectiv să facă acest lucru, a declarat premierul polonez Mateusz Morawiecki într-un interviu pentru cotidianul german Die Bild.

„Dacă aceasta ar fi o decizie a NATO, aș fi în favoarea trimiterii acestor avioane de luptă”, a spus Mateusz Morawicki.

„Evaluarea mea se bazează pe ceea ce decid împreună țările NATO”, a spus liderul polonez, subliniind că invadarea Ucrainei de către Rusia „este un război foarte serios”, la care Polonia și alte țări NATO „nu participă”.

Decizia de a furniza Ucrainei avioane de luptă necesită „aprecierea strategică a întregii alianțe NATO”.

Înalți oficiali ucraineni și-au intensificat în ultimele zile campania de lobby pentru avioanele de luptă F-16 fabricate în SUA, argumentând că au nevoie urgentă de ele pentru a se apăra împotriva atacurilor rusești cu rachete și drone.

Statele Unite ale Americii și Germania au exclus deocamdată orice livrare de avioane de luptă către Ucraina. Alți membri NATO, cum ar fi Franța și Țările de Jos, au spus că ar fi mai deschiși la idee, cu toate acestea, nici Țările de Jos, nici Franța nu au primit nicio solicitare oficială din partea Ucrainei de a trimite avioanele de luptă.

Premierul polonez a criticat Germania

În ianuarie, Germania, sub presiunea aliaților, inclusiv a Poloniei, a aprobat trimiterea la Kiev a tancurilor de luptă Leopard 2 de fabricație germană.

„Aș spune că în urmă cu un an a existat multă încredere în Germania din partea multor alte țări. Toată încrederea a evoluat acum în neîncredere”, a spus Morawiecki, adăugând, „mai ales în familia țărilor din Europa Centrală și de Est și, de asemenea, în Uniunea Europeană”.

„Germania are potențialul de a oferi mult mai mult sprijin decât a făcut până acum, are putere de decizie în cadrul Uniunii Europene, are bani pentru Ucraina, are putere diplomatică”, a mai spus premierul.

Morawiecki l-a criticat în mod explicit pe cancelarul german Olaf Scholz. Deși Olaf Scholz și-a exprimat sprijinul pentru Ucraina, cancelarul „încă pare să creadă că ar trebui să aibă o abordare obișnuită față deRusia”, a spus Morawiecki.

Premierul a spus că e de părere că a vorbi cu președintele rus Vladimir Putin trimite lumii un semnal greșit.

„Cred că este greșit pentru că îi dă doar oxigen lui Putin și nu realizează nimic. Putin își atinge de fapt obiectivele cu astfel de discuții, pentru că arată restului lumii și oamenilor săi: Uite, sunt căutat, toată lumea vrea să vorbească cu mine, totul depinde de mine”, a spus liderul polonez, conform CNN.

