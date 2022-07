Premierul Nicolae Ciucă: Trebuie să întărim industria de apărare, iar pentru asta avem nevoie de parteneri cu experiență solidă și dovedită

Prim-Ministrul Nicolae-Ionel Ciucă a primit, la Palatul Victoria, delegația General Dynamics European Land System Romania(GDELS).

În cadrul întâlnirii, a fost subliniată importanța programului aflat în derulare, pentru coerenta procesului înzestrării. În acest context, a fost reliefată nevoia de întărire a capabilităților industriei de apărare și de modernizare a echipamentelor militare, acestea reprezentând elemente cheie pentru asigurarea securității regionale.

Totodată, atragerea proiectelor R&D este o prioritate, mai ales prin prisma dezvoltării Parteneriatului Strategic cu Statele Unite ale Americii.

„Trebuie să întărim industria de apărare, iar pentru asta avem nevoie de parteneri cu experiență solidă și dovedită”, a declarat Prim-Ministrul României.

Uzina Mecanică București, în parteneriat GDELS, a început producția de vehicule blindate Piranha 5, în urma semnării acordului de colaborare în martie 2022. În urma acestui acord, peste 220 de vehicule Piranha 5 vor fi construite în România, alături de întregul sistem operațional necesar pentru utilizarea acestora.

„A fost o activitate foarte intensă pentru aceste negocieri, pentru că de lucrurile acestea îți dai seama abia atunci când ești în bucătăria lor. Poate că în 1997, când eram un tânăr jurnalist și lucram la o facultate de sociologie, mă gândeam că politicienii de atunci nu au făcut destul pentru negociere, pentru că mă gândeam că este simplu să te primească într-o alianță ca NATO, atunci când poți să arăți că ești într-o poziție importantă, că ești democrație, că poți să participi inter-operabil, să spunem, la un sistem.

Primul lucru care mi-a venit în gând, în bucuria din prima seară, când eram deja siguri de o parte din câștigurile noastre, a fost să scriu un text pe care nu l-am publicat încă pe blogul meu, despre părinții neștiuți și necunoscuți ai unei victorii, pentru că avem o echipă la delegația noastră de la Uniunea Europeană, de la NATO, ambasadori, funcționarii din ministerul nostru, din cel de externe. Au lucrat peste 100 de oameni, zi și noapte, câteva luni, doar pentru conceptul strategic. Sunt 49 de paragrafe, dar acestea conțin, de fapt, o viziune despre lumea din viitor și acest lucru a fost foarte complicat.

Legat de Finlanda și Suedia, am fi spus că ele sunt într-o poziție total inter-operabilă cu NATO și sunt într-o poziție strategică foarte importantă, au armate foarte moderne. Până în ultima seară a fost sub semnul întrebării dacă vor adera, până când președintele Turciei a venit acolo și în noaptea aceea s-a negociat, am aflat undeva după 10 seara că s-a ajuns la un acord.

Câteva dintre marile noastre succese ar fi că, în decembrie, când am ajuns la prima întâlnire NATO, nu credeam că în conceptul strategic al NATO, Marea Neagră ar putea fi la fel de importantă, trecută ca zonă din care poate să apară agresiune din spațiul euroatlantic, cum era Marea Baltică, de exemplu, unde erau deja battle group-uri americane, NATO și alte elemente de apărare colectivă. Lucrul foarte important care s-a întâmplat a fost omogenizarea flancului estic. Avem o prezență înaintată a NATO, foarte importantă, puternică, robustă și nu doar simbolică, așa cum era în conceptul trecut de securitate colectivă.

Securitatea colectivă înseamnă negocieri, garanții care nu se țin neapărat. Noi am ajuns la prezență efectivă, adică trecerea, să zicem așa, de la apărare într-un sens mai general, la apărare colectivă reală, în care participăm cu toții. Ultimele 4 battle groupuri care să vină în Bulgaria, România, Ungaria și Slovacia, pentru a echilibra flancul, s-au stabilit în ultima perioadă, în acele zile (...)”, a explicat ministrul Apărării (citește continuarea AICI).

