Premierul Nicolae Ciucă, încă trei numiri în Guvern

Printr-o serie de decizii publicate joi, în Monitorul Oficial, premierul Nicolae Ciucă a numit noi secretari de stat la Ministerul Afacerilor Interne, la Ministerul Culturii și la Ministerul Antreprenoriatului și Turismului.

Aneta Matei a fost numită secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne, în locul lui Gabriel Marius Mureș, care a fost eliberat din funcție anterior, printr-o altă decizie.

Diana-Ștefana Baciuna a fost numită secretar de stat la Ministerul Culturii, în locul lui Liviu Brătescu, eliberat din funcție la cerere.

De asemenea, Florin-Sergiu Dobrescu a fost numit în funcție de secretar de stat la Ministerul Antreprenoriatului și Turismului.

Prim-vicepreședintele PNL Iași, Liviu Brătescu, a anunțat miercuri după-amiază că și-a înaintat demisia din funcția de secretar de stat în Ministerul Culturii. El a precizat că a luat această decizie "din motive personale".

"După doi ani de la momentul în care am fost numit secretar de stat în cadrul Ministerului Culturii, mi-am înaintat astăzi demisia solicitând primului ministru Nicolae Ciucă eliberarea mea din funcția deținută. Am luat această decizie din motive personale.", a anunțat Liviu Brătescu într-o postare pe Facebook.

Prim-vicepreședintele PNL Iași consideră că "această perioadă a fost suficientă pentru a încerca implementarea acelor proiecte în care am crezut și pentru care am lucrat încă din perioada în care am deținut conducerea Comisiei Naționale de Cultură a Partidului Național Liberal. Am convingerea că prin deschiderea și implicarea de care am dat dovadă în toată această perioadă, am contribuit, atât cât a fost posibil, în situația dată din ultimii ani, la rezolvarea unor probleme și la schimbarea unor mentalități din sistem."

